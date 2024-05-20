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賴清德就職典禮蔡英文交棒喊加油 蕭美琴手比愛心向民眾致意 【圖輯】

2024/5/20 13:00（5/20 14:53 更新）
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第15任總統蔡英文（後右）20日正式卸任，她在新任總統賴清德（後中）、副總統蕭美琴（後左）陪同下，到府外慶典舞台向民眾揮手告別，並緊握賴總統雙手。中央社記者王飛華攝 113年5月20日
第15任總統蔡英文（後右）20日正式卸任，她在新任總統賴清德（後中）、副總統蕭美琴（後左）陪同下，到府外慶典舞台向民眾揮手告別，並緊握賴總統雙手。中央社記者王飛華攝 113年5月20日
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（中央社網站20日電）第16任總統副總統就職典禮今天登場，新任總統賴清德、副總統蕭美琴宣誓完成後，總統府前的慶祝大會表演由國軍聯合樂儀隊操演揭開序幕，表演團體輪番上陣，國軍禮砲連施放禮砲、唱國歌，總統發表就職演說，空中分列式衝場致敬、大合唱，以及壓軸的雷虎小組衝場。中央社整理圖輯帶你直擊現場。（編輯：邵曉潔）1130520

中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午在總統府大禮堂舉行，由司法院長許宗力（右）擔任監誓人，總統賴清德（中）面對國旗暨國父遺像，高舉右手宣讀誓詞。中央社記者王飛華攝 113年5月20日
中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午在總統府大禮堂舉行，由司法院長許宗力（右）擔任監誓人，總統賴清德（中）面對國旗暨國父遺像，高舉右手宣讀誓詞。中央社記者王飛華攝 113年5月20日
第15任總統蔡英文（中）離開總統府前，與總統賴清德（中右）、副總統蕭美琴（中左）、總統府祕書長潘孟安（右2）等人話別。中央社記者王飛華攝 113年5月20日
第15任總統蔡英文（中）離開總統府前，與總統賴清德（中右）、副總統蕭美琴（中左）、總統府祕書長潘孟安（右2）等人話別。中央社記者王飛華攝 113年5月20日
賴總統等待步出總統府外主舞台向群眾致意。中央社記者王飛華攝 113年5月20日
賴總統等待步出總統府外主舞台向群眾致意。中央社記者王飛華攝 113年5月20日
蕭副總統（右）陪送卸任總統蔡英文前往慶祝大會舞台、向台下觀眾揮手致意時，眼眶泛紅、一度拭淚。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
蕭副總統（右）陪送卸任總統蔡英文前往慶祝大會舞台、向台下觀眾揮手致意時，眼眶泛紅、一度拭淚。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
多國重要訪賓出席就職大會祝賀，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前右2）在會中舉起手機自拍。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
多國重要訪賓出席就職大會祝賀，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前右2）在會中舉起手機自拍。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（中）出席祝賀。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（中）出席祝賀。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）（立者前左）與前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）（立者前右）等人出席祝賀。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）（立者前左）與前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）（立者前右）等人出席祝賀。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
國家安全會議祕書長吳釗燮（右）席間與各國訪賓握手寒暄。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
國家安全會議祕書長吳釗燮（右）席間與各國訪賓握手寒暄。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
外交部長林佳龍（前右）與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）（前中）一同觀禮。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
外交部長林佳龍（前右）與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）（前中）一同觀禮。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
總統賴清德、副總統蕭美琴到達會場時，國軍施放最高規格21響禮砲，向三軍統帥致上最高敬意。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
總統賴清德、副總統蕭美琴到達會場時，國軍施放最高規格21響禮砲，向三軍統帥致上最高敬意。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
國軍樂儀隊帶來精彩演出，整齊劃一的動作吸引貴賓目光。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
國軍樂儀隊帶來精彩演出，整齊劃一的動作吸引貴賓目光。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
國軍樂儀隊表演精彩操槍技巧，動作整齊完美。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
國軍樂儀隊表演精彩操槍技巧，動作整齊完美。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
國軍聯合樂儀隊帶來精彩演出。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
國軍聯合樂儀隊帶來精彩演出。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
國軍聯合樂儀隊操演，步伐整齊劃一。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日
國軍聯合樂儀隊操演，步伐整齊劃一。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日
紙風車劇團出動「雨馬」道具，並以3首客家曲目與來自花蓮、台北、新北、苗栗、高雄、屏東等地客家團體一同演出，為典禮帶來祝福。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日
紙風車劇團出動「雨馬」道具，並以3首客家曲目與來自花蓮、台北、新北、苗栗、高雄、屏東等地客家團體一同演出，為典禮帶來祝福。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日
國立台灣戲曲學院、台灣特技團與九天民俗技藝團共同帶來精彩的舞蹈表演。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
國立台灣戲曲學院、台灣特技團與九天民俗技藝團共同帶來精彩的舞蹈表演。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
國立台灣戲曲學院、台灣特技團與九天民俗技藝團共同演出「祈求吉慶 歡喜台灣」。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日
國立台灣戲曲學院、台灣特技團與九天民俗技藝團共同演出「祈求吉慶 歡喜台灣」。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日
慶祝大會邀請中職早期4大強投謝長亨（右）、黃平洋（右2）、康明杉（左2）、陳義信（左）領唱國歌。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
慶祝大會邀請中職早期4大強投謝長亨（右）、黃平洋（右2）、康明杉（左2）、陳義信（左）領唱國歌。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
滅火器樂團、哈管幫攜手演出「勇敢前行，自信台灣」，滅火器主唱楊大正高歌。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日
滅火器樂團、哈管幫攜手演出「勇敢前行，自信台灣」，滅火器主唱楊大正高歌。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日
歌手以莉·高露登台獻唱，帶來多首經典歌曲。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
歌手以莉·高露登台獻唱，帶來多首經典歌曲。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
總統賴清德在發表就職演說前向民眾揮手致意。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日
總統賴清德在發表就職演說前向民眾揮手致意。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日
台灣節慶合唱團以阿卡貝拉、四部合聲交織方式合唱，為觀眾帶來精彩表演。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
台灣節慶合唱團以阿卡貝拉、四部合聲交織方式合唱，為觀眾帶來精彩表演。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
布拉瑞揚舞團、屏東縣青葉國小合唱團、苗栗縣建國國小合唱團帶來大合唱表演。（總統府提供）
布拉瑞揚舞團、屏東縣青葉國小合唱團、苗栗縣建國國小合唱團帶來大合唱表演。（總統府提供）
新任總統賴清德（中）於典禮尾聲和表演團體合唱「彩虹」、「再出發」兩首曲目。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
新任總統賴清德（中）於典禮尾聲和表演團體合唱「彩虹」、「再出發」兩首曲目。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
慶祝大會上賴總統揮手、蕭副總統比出愛心手勢向民眾致意。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
慶祝大會上賴總統揮手、蕭副總統比出愛心手勢向民眾致意。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
賴總統（中）、蕭副總統（右）與表演團體在台上互比愛心。（台北市攝影記者聯誼會提供）
賴總統（中）、蕭副總統（右）與表演團體在台上互比愛心。（台北市攝影記者聯誼會提供）
總統賴清德（左）、副總統蕭美琴（右）在典禮尾聲與表演團體合唱「彩虹」、「再出發」兩首曲目。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
總統賴清德（左）、副總統蕭美琴（右）在典禮尾聲與表演團體合唱「彩虹」、「再出發」兩首曲目。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
慶祝大會活動尾聲由布拉瑞揚舞團、屏東縣青葉國小合唱團與苗栗縣建國國小合唱團演唱「彩虹」、「再出發」，現場氣氛熱絡。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
慶祝大會活動尾聲由布拉瑞揚舞團、屏東縣青葉國小合唱團與苗栗縣建國國小合唱團演唱「彩虹」、「再出發」，現場氣氛熱絡。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
新任總統賴清德妻子吳玫如（右）在典禮尾聲與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）（左）握手致意。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
新任總統賴清德妻子吳玫如（右）在典禮尾聲與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）（左）握手致意。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
象徵國機國造的5架勇鷹新式高教機，以大雁隊形飛越總統府上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
象徵國機國造的5架勇鷹新式高教機，以大雁隊形飛越總統府上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
國軍由CH-47SD契努克運輸直升機掛載國旗，帶領旋翼機隊飛越台北市區上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
國軍由CH-47SD契努克運輸直升機掛載國旗，帶領旋翼機隊飛越台北市區上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
吊掛巨幅國旗的CH-47SD契努克運輸直升機飛越府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
吊掛巨幅國旗的CH-47SD契努克運輸直升機飛越府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
吊掛巨幅國旗的CH-47SD契努克運輸直升機與2架擔任護衛機的UH-60M黑鷹直升機組成國旗梯隊，飛越府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
吊掛巨幅國旗的CH-47SD契努克運輸直升機與2架擔任護衛機的UH-60M黑鷹直升機組成國旗梯隊，飛越府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
空軍IDF經國號戰機飛越總統府上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
空軍IDF經國號戰機飛越總統府上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
空軍幻象2000戰機以5機編隊飛越府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
空軍幻象2000戰機以5機編隊飛越府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
3架AH-64E阿帕契攻擊直升機飛越總統府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
3架AH-64E阿帕契攻擊直升機飛越總統府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
3架S-70C反潛直升機擔綱空中操演任務，飛越總統府上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
3架S-70C反潛直升機擔綱空中操演任務，飛越總統府上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日
典禮尾聲，雷虎小組5架AT-3教練機以大雁隊形飛越總統府上方，並施放藍、白、紅3色彩煙。中央社記者王騰毅攝 113年5月20日
典禮尾聲，雷虎小組5架AT-3教練機以大雁隊形飛越總統府上方，並施放藍、白、紅3色彩煙。中央社記者王騰毅攝 113年5月20日
影片來源：中央社
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