賴清德就職典禮蔡英文交棒喊加油 蕭美琴手比愛心向民眾致意 【圖輯】
2024/5/20 13:00（5/20 14:53 更新）
（中央社網站20日電）第16任總統副總統就職典禮今天登場，新任總統賴清德、副總統蕭美琴宣誓完成後，總統府前的慶祝大會表演由國軍聯合樂儀隊操演揭開序幕，表演團體輪番上陣，國軍禮砲連施放禮砲、唱國歌，總統發表就職演說，空中分列式衝場致敬、大合唱，以及壓軸的雷虎小組衝場。中央社整理圖輯帶你直擊現場。（編輯：邵曉潔）1130520
影片來源：中央社
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