賴清德就職典禮蔡英文交棒喊加油 蕭美琴手比愛心向民眾致意 【圖輯】

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（中央社網站20日電）第16任總統副總統就職典禮今天登場，新任總統賴清德、副總統蕭美琴宣誓完成後，總統府前的慶祝大會表演由國軍聯合樂儀隊操演揭開序幕，表演團體輪番上陣，國軍禮砲連施放禮砲、唱國歌，總統發表就職演說，空中分列式衝場致敬、大合唱，以及壓軸的雷虎小組衝場。中央社整理圖輯帶你直擊現場。（編輯：邵曉潔）1130520

中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午在總統府大禮堂舉行，由司法院長許宗力（右）擔任監誓人，總統賴清德（中）面對國旗暨國父遺像，高舉右手宣讀誓詞。中央社記者王飛華攝 113年5月20日

第15任總統蔡英文（中）離開總統府前，與總統賴清德（中右）、副總統蕭美琴（中左）、總統府祕書長潘孟安（右2）等人話別。中央社記者王飛華攝 113年5月20日

賴總統等待步出總統府外主舞台向群眾致意。中央社記者王飛華攝 113年5月20日

蕭副總統（右）陪送卸任總統蔡英文前往慶祝大會舞台、向台下觀眾揮手致意時，眼眶泛紅、一度拭淚。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日

多國重要訪賓出席就職大會祝賀，帛琉總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）（前右2）在會中舉起手機自拍。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）（中）出席祝賀。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）（立者前左）與前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）（立者前右）等人出席祝賀。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日

國家安全會議祕書長吳釗燮（右）席間與各國訪賓握手寒暄。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日

外交部長林佳龍（前右）與貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）（前中）一同觀禮。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日

總統賴清德、副總統蕭美琴到達會場時，國軍施放最高規格21響禮砲，向三軍統帥致上最高敬意。中央社記者張皓安攝 113年5月20日

國軍樂儀隊帶來精彩演出，整齊劃一的動作吸引貴賓目光。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日

國軍樂儀隊表演精彩操槍技巧，動作整齊完美。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日

國軍聯合樂儀隊帶來精彩演出。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日

國軍聯合樂儀隊操演，步伐整齊劃一。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日

紙風車劇團出動「雨馬」道具，並以3首客家曲目與來自花蓮、台北、新北、苗栗、高雄、屏東等地客家團體一同演出，為典禮帶來祝福。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日

國立台灣戲曲學院、台灣特技團與九天民俗技藝團共同帶來精彩的舞蹈表演。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日

國立台灣戲曲學院、台灣特技團與九天民俗技藝團共同演出「祈求吉慶 歡喜台灣」。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日

慶祝大會邀請中職早期4大強投謝長亨（右）、黃平洋（右2）、康明杉（左2）、陳義信（左）領唱國歌。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日

滅火器樂團、哈管幫攜手演出「勇敢前行，自信台灣」，滅火器主唱楊大正高歌。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日

歌手以莉·高露登台獻唱，帶來多首經典歌曲。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日

總統賴清德在發表就職演說前向民眾揮手致意。中央社記者翁睿坤攝 113年5月20日

台灣節慶合唱團以阿卡貝拉、四部合聲交織方式合唱，為觀眾帶來精彩表演。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日

布拉瑞揚舞團、屏東縣青葉國小合唱團、苗栗縣建國國小合唱團帶來大合唱表演。（總統府提供）

新任總統賴清德（中）於典禮尾聲和表演團體合唱「彩虹」、「再出發」兩首曲目。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日

慶祝大會上賴總統揮手、蕭副總統比出愛心手勢向民眾致意。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日

賴總統（中）、蕭副總統（右）與表演團體在台上互比愛心。（台北市攝影記者聯誼會提供）

總統賴清德（左）、副總統蕭美琴（右）在典禮尾聲與表演團體合唱「彩虹」、「再出發」兩首曲目。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日

慶祝大會活動尾聲由布拉瑞揚舞團、屏東縣青葉國小合唱團與苗栗縣建國國小合唱團演唱「彩虹」、「再出發」，現場氣氛熱絡。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日

新任總統賴清德妻子吳玫如（右）在典禮尾聲與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）（左）握手致意。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日

象徵國機國造的5架勇鷹新式高教機，以大雁隊形飛越總統府上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日

國軍由CH-47SD契努克運輸直升機掛載國旗，帶領旋翼機隊飛越台北市區上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日

吊掛巨幅國旗的CH-47SD契努克運輸直升機飛越府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日

吊掛巨幅國旗的CH-47SD契努克運輸直升機與2架擔任護衛機的UH-60M黑鷹直升機組成國旗梯隊，飛越府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日

空軍IDF經國號戰機飛越總統府上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日

空軍幻象2000戰機以5機編隊飛越府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日

3架AH-64E阿帕契攻擊直升機飛越總統府前上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日

3架S-70C反潛直升機擔綱空中操演任務，飛越總統府上空。中央社記者張皓安攝 113年5月20日

典禮尾聲，雷虎小組5架AT-3教練機以大雁隊形飛越總統府上方，並施放藍、白、紅3色彩煙。中央社記者王騰毅攝 113年5月20日