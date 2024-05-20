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全文／賴清德總統就職演說：打造民主和平繁榮的新台灣
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賴清德就職成台灣首位醫師總統 寫下3個第一紀錄

2024/5/20 10:30（5/20 11:37 更新）
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中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午舉行，總統賴清德（中左）以湛藍色西裝搭配「幸運紫」領帶，以及油菜花外型的春仔花工藝胸針，與身穿粉色外套的夫人吳玫如（中右）一同步入總統府。中央社記者王飛華攝 113年5月20日
中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午舉行，總統賴清德（中左）以湛藍色西裝搭配「幸運紫」領帶，以及油菜花外型的春仔花工藝胸針，與身穿粉色外套的夫人吳玫如（中右）一同步入總統府。中央社記者王飛華攝 113年5月20日
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（中央社台北20日電）第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職，賴清德是首位打破「8年魔咒」的總統，也是第一位以副總統身分成功當選總統，以及台灣第一位醫師總統。

1996年台灣首度民選總統，2000年民進黨的陳水扁完成第一次政黨輪替；2008年國民黨重返執政；2016年又換民進黨執政，每8年換黨執政形成了「魔咒」；一直到今年蔡英文順利交棒給同黨的賴清德，「8年魔咒」終於打破。

2000年時任副總統連戰代表國民黨參選總統，不過，最後未能更上一層樓當選，賴清德是首位成功以副總統身分參選並勝選，登上總統大位的人。

賴清德也是台灣首位醫師總統，他於台灣大學復健醫學系、成功大學學士後醫學系畢業，並取得美國哈佛大學公共衛生學院碩士。

回顧台灣歷任民選總統，李登輝是台大農經系畢業，農業學者出身；陳水扁、馬英九、蔡英文則都出自台大法律系。（編輯：楊蘭軒）1130520

中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午在總統府大禮堂舉行，第16任總統賴清德高舉右手宣誓。（台北市攝影記者聯誼會提供）
中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午在總統府大禮堂舉行，第16任總統賴清德高舉右手宣誓。（台北市攝影記者聯誼會提供）
第16任總統副總統宣誓就職典禮20日在總統府舉行，典禮結束後，卸任總統蔡英文（前左）搭車離去前，和新任總統賴清德（前右）握手致意。中央社記者謝佳璋攝 113年5月20日
第16任總統副總統宣誓就職典禮20日在總統府舉行，典禮結束後，卸任總統蔡英文（前左）搭車離去前，和新任總統賴清德（前右）握手致意。中央社記者謝佳璋攝 113年5月20日
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