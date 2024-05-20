賴總統：以新思維看待三黨不過半 朝野共同承擔挑戰

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（中央社記者吳昇鴻、陳俊華台北20日電）第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天宣誓就職，賴總統就職演說時表示，當以新思維看待「三黨不過半」，這代表著朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰，政黨在競爭之外應有合作信念，國家才能踏出穩健步伐。

賴總統以「打造民主和平繁榮的台灣」為題發表就職演說，闡述他將帶領執政團隊「承先啟後、迎向未來」，繼續在正確道路穩健前行，整體呈現新政府團隊穩健、自信、負責及團結的基本態度。

賴總統演說時表示，今年2月上任的新國會是台灣時隔16年後，再次出現「三黨不過半」的立法院。面對這個政治新局，有些人抱持期待，也有些人感到憂心。

賴總統指出，這是全民選擇的新模式，當以新思維看待「三黨不過半」，這代表著朝野政黨都能分享各自的理念，也將共同承擔國家的種種挑戰。然而，全民對於政黨的理性問政，也有很大的期待，政黨在競爭之外，也應該有合作的信念，國家才能踏出穩健的步伐。

賴總統並向0403花蓮震災罹難者及家屬表達慰問之意，並表示，中央政府已規劃投入新台幣285.5億元協助重建及產業振興，幫助花蓮民眾可以儘早恢復正常生活。

賴總統說，對未來中央和地方的互相合作、行政和立法的協調運作寄予厚望，期待與各界深化台灣民主、維護印太和平，促進世界繁榮。（編輯：蘇龍麒）1130520