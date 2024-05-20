蔡英文時代落幕 賴清德蕭美琴就任正副總統

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）第15任總統蔡英文今天正式卸任，她照例穿著一席知性的灰色套裝，在參加第16任正副總統賴清德、蕭美琴的宣誓就職典禮後，由賴總統、蕭副總統親自送別，於上午9時23分搭車離開總統府。

和蔡英文公誼、私交深厚的蕭副總統在陪送步出總統府後眼眶泛紅，握別時一度拭淚。

總統賴清德、副總統蕭美琴今天上午9時在總統府宣誓就職，賴總統先前擔任第15任總統蔡英文的副總統，他今天以總統府新主人身分歡送蔡總統離任，傳承與交棒意味濃厚。

賴總統伉儷今天在上午接近9時搭車抵達總統府，蔡英文在卸任總統府秘書長林佳龍陪同下，在總統府晴廳等候迎接，並握手恭賀賴總統、蕭副總統，隨後一起步入總統大禮堂，參加宣誓就職典禮。

上午9時15分就職宣誓典禮結束後，蔡英文與多位出席觀禮嘉賓握手道別。上午9時20分，她在賴總統與蕭副總統陪同下，走到府外慶典舞台，向民眾揮手致意告別。

慶典主持人請民眾「將最溫暖掌聲獻給小英前總統，謝謝小英總統留下更好的台灣、世界的台灣。」蔡總統一邊揮手一邊抿嘴微笑，表情充滿感動。

蔡英文隨後步行回到總統府門口，在賴總統、蕭副總統目送下，在9時23分搭車離開總統府。蔡總統上車後搖下車窗，臉上掛著輕鬆愉快笑容，不斷向送別人員揮手。（編輯：楊凱翔）1130520