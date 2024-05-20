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蔡英文卸任總統 與友邦元首握別

2024/5/20 09:32（5/20 10:17 更新）
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中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午在總統府大禮堂舉行，卸任總統蔡英文（中）身穿鐵灰色外套與黑色長褲，神情顯得相當輕鬆。中央社記者郭日曉攝 113年5月20日
中華民國第16任總統副總統宣誓就職典禮20日上午在總統府大禮堂舉行，卸任總統蔡英文（中）身穿鐵灰色外套與黑色長褲，神情顯得相當輕鬆。中央社記者郭日曉攝 113年5月20日
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（中央社記者溫貴香台北20日電）總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴今天宣誓就職，卸任總統蔡英文今天進入總統府第一場活動，就是與出席就職典禮的友邦元首握別，神情愉快、輕鬆。

第16任總統副總統就職典禮上午9時在總統府及府前登場，新任總統賴清德、副總統蕭美琴完成宣誓就職。

蔡英文一早進入總統府，第一場活動在上午8時45分，與出席就職典禮的友邦元首等握手道別。

蔡英文身穿鐵灰色外套與黑色長褲，神情顯得相當輕鬆，一一和包括史瓦帝尼王國、馬紹爾群島共和國、帛琉、巴拉圭、貝里斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、吐瓦魯等友邦元首握別。（編輯：楊凱翔）1130520

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