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賴總統宣誓就職 陪送蔡英文離開總統府

2024/5/20 09:26（5/20 10:17 更新）
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中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會20日在總統府前登場，總統賴清德（前中）、副總統蕭美琴（前右）宣誓就職後，與前總統蔡英文（前左）一同登台向群眾揮手致意。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
中華民國第16任總統副總統就職慶祝大會20日在總統府前登場，總統賴清德（前中）、副總統蕭美琴（前右）宣誓就職後，與前總統蔡英文（前左）一同登台向群眾揮手致意。中央社記者趙世勳攝 113年5月20日
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（中央社記者吳昇鴻、陳俊華台北20日電）第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天上午9時宣誓就職，並於上午9時15分陪送卸任總統蔡英文離開總統府。

就職典禮在上午9時開始，第16任總統賴清德、副總統蕭美琴9時宣誓後，立法院長韓國瑜依序授與賴總統「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」、「總統之章」。宣誓就職典禮結束後，9時15分，賴總統伉儷與蕭副總統陪送蔡英文離開總統府。

賴總統今天身著湛藍色為主色調的西裝，搭配「幸運紫」領帶，以及油菜花外型的春仔花工藝胸針；總統夫人吳玫如黑色洋裝搭配粉色外套。

蕭副總統今天身穿白色上衣、黑色褲裝。

典禮9時開始，在唱國歌、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮儀式後，監誓人司法院長許宗力就位。

賴總統、蕭副總統先後面對國旗暨國父遺像與監誓人，高舉右手宣讀誓詞。賴清德完成宣誓，府前廣場的群眾響起熱烈掌聲。

賴總統、蕭副總統與卸任總統的蔡英文，隨後前往慶祝大會舞台向民眾揮手致意，蕭副總統一度眼眶泛紅。（編輯：謝佳珍）1130520

第16任總統、副總統就職典禮20日上午舉行，卸任總統蔡英文（左起）將職務交棒給新任總統賴清德、新任副總統蕭美琴，3人一同到主舞台向民眾致意。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
第16任總統、副總統就職典禮20日上午舉行，卸任總統蔡英文（左起）將職務交棒給新任總統賴清德、新任副總統蕭美琴，3人一同到主舞台向民眾致意。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
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