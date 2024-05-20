賴總統宣誓就職 陪送蔡英文離開總統府

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻、陳俊華台北20日電）第16任總統賴清德、副總統蕭美琴今天上午9時宣誓就職，並於上午9時15分陪送卸任總統蔡英文離開總統府。

就職典禮在上午9時開始，第16任總統賴清德、副總統蕭美琴9時宣誓後，立法院長韓國瑜依序授與賴總統「中華民國之璽」、「榮典之璽」、「總統之印」、「總統之章」。宣誓就職典禮結束後，9時15分，賴總統伉儷與蕭副總統陪送蔡英文離開總統府。

賴總統今天身著湛藍色為主色調的西裝，搭配「幸運紫」領帶，以及油菜花外型的春仔花工藝胸針；總統夫人吳玫如黑色洋裝搭配粉色外套。

蕭副總統今天身穿白色上衣、黑色褲裝。

典禮9時開始，在唱國歌、向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮儀式後，監誓人司法院長許宗力就位。

賴總統、蕭副總統先後面對國旗暨國父遺像與監誓人，高舉右手宣讀誓詞。賴清德完成宣誓，府前廣場的群眾響起熱烈掌聲。

賴總統、蕭副總統與卸任總統的蔡英文，隨後前往慶祝大會舞台向民眾揮手致意，蕭副總統一度眼眶泛紅。（編輯：謝佳珍）1130520