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賴總統監誓 卓榮泰潘孟安吳釗燮宣誓就職

2024/5/20 09:43（5/20 09:52 更新）
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（中央社記者游凱翔台北20日電）行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及國安會秘書長吳釗燮今天上午在總統府宣誓就職，由總統賴清德監誓。

第16任總統暨副總統就職典禮今天在總統府舉行，儀節從上午8時45分開始，卸任第15任總統的蔡英文與這次出席就職典禮的友邦元首外賓握別；第16任總統賴清德伉儷、副總統蕭美琴9時在蔡英文陪同下，參加宣誓就職典禮，賴清德從立法院長韓國瑜手中接下中華民國之璽、榮典之璽，正式就任。

總統副總統宣誓就職後，舉行行政院長、總統府秘書長、國安會秘書長的宣誓，由賴總統監誓，潘孟安、吳釗燮在卓榮泰帶領下，舉右手宣讀誓詞，宣誓「恪遵國家法令，若違誓言，願受最嚴厲之處罰」，3人在宣讀誓詞後向賴總統鞠躬行禮，總統也在監誓人位置回禮，並在禮成後與宣誓人一一握手致意。（編輯：楊凱翔）1130520

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