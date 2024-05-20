賴總統簽署首份公文 任命行政院長卓榮泰

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（中央社記者賴于榛台北20日電）中華民國第16任總統賴清德和副總統蕭美琴今天宣誓就職，賴總統宣誓就職後簽署的第一份公文，任命行政院長卓榮泰、總統府秘書長潘孟安及國家安全會議秘書長吳釗燮。

上午在監誓人大法官會議主席、司法院長許宗力監誓，以及第15任總統蔡英文等人觀禮下，賴清德與蕭美琴在總統府大禮堂宣誓就職，並由立法院長韓國瑜授與印信。賴總統與蕭副總統之後送卸任總統蔡英文等人離開總統府。

賴總統回到辦公室後批示的第一份公文，是卓榮泰、潘孟安及吳釗燮的任命令，隨後監誓這3人的宣誓典禮。

賴總統選擇來自台南麻豆在地品牌「天益鋼筆」，由第一代師傅用台灣肖楠木手工打造的台灣鋼筆，簽署首份公文，別具意義。（編輯：楊蘭軒）1130520