任內最後一天 蔡總統：期待新政府讓台灣更美好

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（中央社記者王承中台北19日電）今天是總統蔡英文任期最後一天，蔡總統在「變局下的台灣」紀錄片表示，身為總統，對於台灣人民如何評價她帶領的政府，她必須負起全部責任，但她確實期待看到新政府，在總統當選人賴清德帶領下，在現有基礎上繼續努力，讓台灣變得更美好。

中華民國第16任總統、副總統就職典禮明天登場，總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴將宣誓就職。今天是蔡總統任期最後一天，鏡電視播放「變局下的台灣Taiwan in Transition」紀錄片，探討過去8年來，在全球局勢劇烈變遷下，蔡總統如何帶領台灣蛻變轉型，率台灣走出通往世界道路，從孤立島國到走向國際。

「變局下的台灣」紀錄片走訪全球，訪談國際政要與學者，從世界局勢、宏觀角度探討地緣政治版圖的挪移，片中透過訪談可窺見，台灣在許多危機時刻，蔡總統都做了正確的選擇，數度化危機為轉機。

蔡總統在片中表示，身為總統，對於台灣人民如何評價她帶領的政府，她必須負起全部責任，但她確實期待看到新政府，在賴清德帶領下，在現有基礎上繼續努力，讓台灣變得更美好。

總統說，「我想說這8年，留給我們的是世界的台灣，意思是，一個可以直接與世界接觸的台灣，以及一個對國際社會來說，不可或缺的台灣」。

蔡總統指出，做一個領導人不能有太多情緒，對手就是想要勾動領導人情緒，讓領導人沒有辦法冷靜的思考問題。情緒管控對一個領導人來講，是一個最重要功課，「因為大家都等著你情緒崩潰的那一刻」。

總統表示，在野黨都說她「鴨霸」，但她認為不能說是鴨霸，而是她堅定是有理的，她不能夠在最關鍵時候妥協，否則就整個垮掉了；所以她很感謝前行政院長蘇貞昌，很多事情都是蘇貞昌做收尾，比如同婚。

蔡總統笑說，她很感謝蘇貞昌，但這也很奇怪，蘇貞昌以前是她的對手，老是看她不順眼；她認為，「做領導人要有一個特質，就是別人對你好，是不能忘的，別人對你不好，要趕快忘掉」。

對於何時覺得自己成為一個真正領導人，蔡總統開玩笑地說，「就是當我發現，我的記憶力不太好的時候」。

針對同婚議題，蔡總統表示，她的第1任有很多事情要處理，差點把總統都搞丟，但問題是，不做的話、第2任就來不及做，因為需要時間；「你如果不做，那你幹嘛做總統，這就是我告訴我自己的」。

對於能源議題，她指出，台灣綠能發電量已超越核電，這說明發展再生能源的決定，是正確的，「在能源轉型過程中，我們從零開始不斷地取得進展，前進的道路上充滿挑戰，但我們也知道，我們走在正確的軌道上」。

蔡總統回顧COVID-19疫情時說，疫情確實帶來巨大挑戰，她身為領導者必須做好準備，充滿信心地迎接挑戰；而她的信心主要來源，是台灣已經有一個很好的系統來處理這種危機，她也不認為自己特別恐慌。

不過，蔡總統透露，當初在找疫苗的時候，日以繼夜的跟國外溝通，所有駐外大使都動員，但大家都覺得台灣疫情不嚴重，都把台灣的疫苗期程往後延，還曾致電話給前日本首相安倍晉三說：「幫個忙好嗎？」總統感性地說：「安倍在的時候，真是像天使一樣！」

另外，對於時任美國眾議院議長裴洛西訪台後引發台海危機，蔡總統表示，這確實是一場需要非常謹慎管理的危機，她無法透露流程詳細信息，但與相關各黨派的外交和溝通，是政府風險管理的基本要素，確保人們明白台灣無意挑釁，也不想加劇緊張局勢。

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總統也表示，甫上任時，曾告訴國軍領導人要教導她，要以平民可理解方式解釋軍事問題，從而讓軍方能更好地與公眾溝通，因為公眾對軍隊的支持和理解，對於民主國家非常重要。

蔡總統指出，她任內大幅提升軍事預算，因此能夠獲得更先進的戰鬥機、飛彈系統和其他先進裝備。她與國軍一起工作、做出決定，並為國軍承擔政治責任，為國軍提供財務和其他資源，這樣國軍就不會感到受限制，會盡其所能作為回報，保衛國家。（編輯：林克倫）1130519