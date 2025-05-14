民進黨6/28全代會 台北國際會議中心舉行

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（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨中執會今天通過決議，6月28日在台北國際會議中心召開全代會；中執會也通過黨公職赴中港澳與中國人士接觸管理辦法，要求黨公職及黨工出入中港澳要落實「事前報備、事後報告」，若遇到中國人士試圖進行不當、不法接觸，要主動向黨部報告。

民進黨先前傳出多名黨工涉共諜，身兼民進黨主席的總統賴清德4月時宣布3點作法，包括：黨公職及黨工，若有出入中港澳或與具中國官方身分人員接觸的情形，建立事前報備、事後報告機制；加強助理的國安意識教育。民進黨中執會今天進一步通過黨公職赴中港澳與中國人士接觸管理辦法。

與會人士表示，這項辦法有2原則，一是賴清德先前說的落實「事前報備、事後報告」機制；二是，無論是否在中港澳地區，黨公職及黨工只要遇到中國人士及其派遣人員試圖進行不當、不法接觸，也要主動向黨部報告。

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與會人士說，中執會並通過6月28日在台北國際會議中心召開全國黨員代表大會，中執會授權黨部成立全代會籌備小組，規劃包括大會籌備組織架構、程序表、議程及宣言草案等細節；今天的中執會並未觸及2026年選舉提名議題。

另外，與會人士轉述，民進黨立院黨團總召柯建銘提及，民進黨團預計在明天針對總預算、財劃法提出釋憲；另外，立法院16日將處理反戒嚴、反廢死公投案，但這都是國民黨為了逃避大罷免所做的混淆視聽手段。（編輯：謝佳珍）1140514