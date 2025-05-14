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民眾黨5/18人民要當家宣講 台中3藍委將出席

2025/5/14 17:55
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（中央社記者陳俊華台北14日電）總統賴清德上任將滿1年，民眾黨主席黃國昌今天說，18日將在台中舉辦「人民要當家」最終場宣講，要讓賴總統知道，不認真做事就會被人民退貨，呼籲民眾站出來；當天活動也將邀國民黨立委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋出席。

黃國昌與文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱下午舉行民眾黨黨政聯繫會議會後記者會，宣布18日將在台中舉辦「人民要當家」最後一場宣講活動，除民眾黨立委、民眾黨秘書長周榆修外，也邀國民黨立委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋到場響應。

黃國昌說，盤點過去一年賴政府在各領域大跳票實錄，沒辦法交出像樣的成績單，能源政策慘不忍睹；年輕人關心的居住正義，更因政府推出「新青安」，讓更多人被套牢。

黃國昌表示，民進黨各項改革承諾，只是空洞話語與選舉承諾，缺乏實際行動，民進黨就是芭樂黨，開出來的支票就是芭樂票，民進黨不做的讓在野黨來做，去年完成制訂吹哨者保護法，到昨天三讀通過不法關說罪、棄保潛逃罪，都是在野黨攜手幫民進黨實現政見。

黃國昌呼籲，所有民眾5月18日一起站出來，對賴清德政府的失敗政績說不，這不僅是對賴政府的抗議，也是要求政府履行對人民的責任。

媒體詢問，台北市議員苗博雅質疑黃國昌在2018年時反核，現在卻要提出核三延役公投案。黃國昌說，他早在2014年就已公開反核，福島核災後民眾對核電充滿高度疑慮；但隨著全球能源情勢變化，認為台灣必須誠實面對能源自主的現實挑戰，才提出核三延役公投案。

黃國昌說，賴政府錯誤的能源政策，讓台灣付出的社會成本太高，民眾黨曾進行2次民調結果顯示「支持重啟核電的比例超過7成」；如果電價能穩定，不需依賴納稅錢補貼台電，人民自然不會提出核三延役的要求。必須冷靜地思考，「台灣有沒有本錢不用核電，這是最根本的問題」。

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另外，民進黨立委林月琴遭質疑，所任職2個民間團體獲衛福部社家署等中央部會標案，並遭比喻為「民進黨版的（前民眾黨立委）吳春城」。黃國昌說，林月琴當初是怎麼說、怎麼要求別人的，就用相同標準要求自己就好。

黃國昌指出，吳春城也傳訊息給他，對於被比喻成林月琴，「他（吳春城）非常不滿，他們兩人間有天壤之別」，壯世代協會成立後從來沒拿過中央政府標案、補助一毛錢，「把他們兩個拿來做比喻，對他（吳春城）來講，是另外一種形式的汙辱」。（編輯：林興盟）1140514

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