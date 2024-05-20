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蔡英文揮別總統府 為賴清德蕭美琴加油

2024/5/20 13:25（5/20 14:36 更新）
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中華民國第15任總統蔡英文（前）20日卸任，她在離開總統府前與府內同仁揮手道別。中央社記者王飛華攝 113年5月20日
中華民國第15任總統蔡英文（前）20日卸任，她在離開總統府前與府內同仁揮手道別。中央社記者王飛華攝 113年5月20日
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（中央社記者溫貴香台北20日電）前總統蔡英文今天在總統賴清德伉儷、副總統蕭美琴陪同下，走出總統府，搭車離去前，蔡英文向賴總統、蕭副總統說「加油」，她也向一旁的賴總統夫人吳玫如說，「妳會比較辛苦」，隨後搭車離開總統府。

賴總統、蕭副總統上午9時在總統府完成宣誓，正式就任第16任總統、副總統；賴總統兒子也現身宣誓就職會場，非常低調。

宣誓就職典禮結束，總統府內人員列隊歡送蔡英文，會場播放蔡英文過去8年總統任內對台灣的付出，場面溫馨、感人。

蔡英文與賴總統、蕭副總統一同步出總統府，走到就職慶祝大會的看台，向群眾揮手致意，蕭副總統難過不捨流淚，且用手拭淚，蔡英文則微笑上前與蕭副總統握手致意。

隨後賴總統與夫人吳玫如、蕭副總統陪同蔡英文走回總統府正門口，蔡英文分別與賴總統與蕭副總統握手，要兩人加油，她與吳玫如握手時說，「妳會比較辛苦」。

蔡總統向大家說了兩聲加油後，坐上座車搖下車窗揮手道別，離開熟悉的8年車道，正式結束蔡英文8年總統任期。（編輯：翟思嘉）1130520

第16任總統賴清德、副總統蕭美琴20日在總統府宣誓就職，蕭副總統（右）在陪送卸任總統蔡英文前往慶祝大會舞台、向台下觀眾揮手致意時，眼眶泛紅、一度拭淚。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
第16任總統賴清德、副總統蕭美琴20日在總統府宣誓就職，蕭副總統（右）在陪送卸任總統蔡英文前往慶祝大會舞台、向台下觀眾揮手致意時，眼眶泛紅、一度拭淚。中央社記者鄭清元攝 113年5月20日
第16任總統副總統宣誓就職典禮20日在總統府舉行，典禮結束後，卸任總統蔡英文（前左2）準備搭車離開前，和總統賴清德夫人吳玫如（前右）握手致意。中央社記者謝佳璋攝 113年5月20日
第16任總統副總統宣誓就職典禮20日在總統府舉行，典禮結束後，卸任總統蔡英文（前左2）準備搭車離開前，和總統賴清德夫人吳玫如（前右）握手致意。中央社記者謝佳璋攝 113年5月20日
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