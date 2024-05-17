早安世界》西半部今日漸回溫防空氣品質差 20日起水氣偏多
西半部今日漸回溫防空氣品質差 20日起水氣偏多
氣象署16日表示，17日起轉為偏東風至偏南風，各地氣溫回升，各地低溫普遍為攝氏23至25度，西半部高溫約30、31度，預估18、19日氣溫會更高一些；降雨方面，18、19日因台灣東半部海面低壓水氣移入，東半部地區有局部短暫陣雨，大台北地區也有零星短暫陣雨。20日在台灣北部海面有鋒面接近，西半部地區逐漸由多雲的天氣轉為有局部短暫陣雨或雷雨。（看完整報導）
台股上漲157點 收21304點再寫收盤新高
美股15日終場收高，帶旺台股16日盤中最高上漲368點至21515點，再創新高。尾盤漲勢收斂，終場上漲157.05點，收在21304.26點，再度改寫收盤新高，成交值新台幣5271.54億元。法人分析，台股受惠企業首季財報、出口數據表現佳，短線漲勢強勁，後續須觀察個股交易量能、指標股走勢、外資是否轉賣等指標。（看完整報導）
行政院會通過 陳建仁率內閣總辭進入看守期
行政院長陳建仁16日上午9時30分主持任內最後一個行政院會，院會中除通過蔡政府執政8年施政成果報告案，也在政院三長、部會首長陸續簽字後，通過內閣總辭案，內閣進入最後看守階段；總辭案將送請總統蔡英文批准。（看完整報導）
總統府：特赦陳水扁須依法進行 無此決定
總統蔡英文是否特赦前總統陳水扁引發關注，總統府發言人林聿禪16日晚間表示，相關程序都必須依法進行，並且也無此決定；總統府最關切的是，持續確保陳水扁獲得妥善的健康照顧。（看完整報導）
金曲35楊乃文入圍8項最風光 林俊傑再角逐華語歌王
第35屆金曲獎16日公布入圍名單，歌后楊乃文以「FLOW」入圍8個獎項為大贏家，而金曲歌王林俊傑再度角逐華語歌王，將對上二度入圍的MC HotDog，而黃妃則是12度競爭台語歌后。（看完整報導）
大馬6月1日出入境新措施 台灣旅客可走自動通關閘門
馬來西亞內政部長賽夫丁16日宣布，從6月1日起，新增36個低風險國家和地區的入出境旅客可以使用自動通關閘門，加速通關效率，其中包括台灣、中國與香港的旅客。加上去年便已開放的澳洲、汶萊、德國、日本、韓國、紐西蘭、沙烏地阿拉伯、新加坡、美國與英國等10國，屆時共46個國家的旅客適用自動通關系統。（看完整報導）
斯洛伐克總理遭槍擊凶嫌為71歲作家 當局初步定調政治動機暗殺
斯洛伐克總理費科於15日因政治動機遭槍擊，嫌犯被警方拘留。費科身中多槍，經手術後情況穩定。71歲嫌犯為斯洛伐克作家協會成員，其兒子表示對父親行為感到不解，此事件引發國內外關注。費科為民粹主義政治人物，親俄反西方，曾因政治立場引發爭議。（看完整報導）
魔術師大衛考伯菲涉性侵 多人指控遭下藥、被害人部分未成年
英國「衛報」15日報導，16名女性指控魔術師大衛考伯菲對她們行為不當，其中一些女性稱受害時未滿18歲，據稱這些事件已經發生了數十年。其中3名女性聲稱，大衛考伯菲在性行為前曾對她們下藥。大衛考伯菲的律師告訴媒體，他否認有任何不當行為，並「從未對任何人做出不當行為，更不用說未成年人」。（看完整報導）
習蒲會後簽聯合聲明 習近平：中俄續深化政治互信
俄羅斯總統蒲亭16日抵達北京展開國是訪問，中國國家主席習近平上午在北京人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式，並舉行會談。會談後兩人共同會見記者，習近平說，雙方舉行「坦誠友好、內容豐富」的會談，將持續「不結盟、不對抗、不針對第三方」的原則不斷深化政治互信。兩人在會談後共同簽署聯合聲明。（看完整報導）
美國加徵中國電動車關稅至100% 拜登下重手有何盤算？
美國在5月14日宣布對中國商品祭出新一輪關稅措施，其中最受矚目的是中國電動車稅率將提高至100%。美國為何針對中國下重手？跟即將到來的美國大選有什麼關係？北京又會如何因應？是否會形成新一波美中貿易戰？（看完整報導）
開箱老照片》林懷民演出舞作「寒食」
1973年，林懷民創辦台灣第一個職業舞團「雲門舞集」，而「寒食」是雲門早期舞作，是林懷民的獨舞作品。1974年5月17日林懷民在第四屆中國藝術歌曲之夜中，演出舞作「寒食」。「寒食」的演出，揉合了詩、曲、歌、舞，林懷民為此作設計了一件下擺有30尺長的舞衫，以展現介之推理性與情感的掙扎。（看完整報導）
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- 早安世界》西半部今日漸回溫防空氣品質差 20日起水氣偏多2024/05/17 07:06
- 2024/05/16 07:20
- 2024/05/15 07:06
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