魔術師大衛考伯菲涉性侵 多人指控遭下藥、被害人部分未成年

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（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）媒體今天報導，魔術大師大衛考伯菲（David Copperfield）被十多名女性指控性行為不端，據稱這些事件已經發生了數十年。

英國「衛報」報導，他們調查發現16名女性指控這位美國知名魔術師對她們行為不當，其中一些女性稱受害時未滿18歲。

其中3名女性聲稱，大衛考伯菲在性行為前曾對她們下藥。

「衛報」美國版表示，在訪談100多人並檢閱警方和法庭紀錄後證實此事，報導指出，事件涵蓋1980年代晚期到2014年間。

報導指出，提出指控的女性是透過大衛考伯菲的工作認識他。

律師告訴媒體，大衛考伯菲否認有任何不當行為，他「從未對任何人做出不當行為，更不用說未成年人」。

67歲的大衛考伯菲2018年曾被控行為不當，當時一位名叫布蘭妮路易斯（Brittney Lewis）的女子表示，大衛考伯菲在30年前對她下藥性侵。

大衛考伯菲否認這個說法。

布蘭妮路易斯是「衛報」報導中的16名女性之一。

「衛報」指出，與另一位不願透露姓名的女士談過，她說大衛考伯菲在與她和一位朋友發生性關係之前曾對她們下藥。

律師告訴媒體，大衛考伯菲否認這些說法，並說她們指控的攻擊發生時，沒人對他提告。

「衛報」報導中一位用假名的女士稱，她在大衛考伯菲的一場表演後第一次見到這位魔術師，當時她只有15歲。

她告訴媒體，她18歲時，兩人發生兩廂情願的性行為。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1130516