早安世界》東北季風挾帶空污逼近 今日北中南空氣品質惡化

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東北季風挾帶空污逼近 今日北中南空氣品質惡化

環境部空氣品質監測網預報，今天環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。預估北部、竹苗、雲嘉南及馬祖、金門、澎湖為對敏感族群不健康的「橘色提醒」等級；中部、高屏為對所有族群不健康的「紅色警示」等級，北部及馬祖也可能短時間達「紅色警示」等級。（看完整報導）

台股電金齊揚 終場漲161點收21147點新高

受美股上揚及520行情發威影響，台積電15日大漲創高，電子、金融股齊揚，台股盤中攻上21308.32點的歷史高點，終場指數上漲161.36點，收在21147.21點，創收盤新高。新台幣匯率也甩開膠著態勢，兌美元盤中一度站回32.2元價位，收在32.312元，勁揚1.03角。（看完整報導）

路透：賴清德就職前夕 共軍擾台更加逼近台灣

路透社據台灣政府報告報導，總統當選人賴清德20日就職前夕，中國加大對台灣的軍事和政治壓力，共軍機艦近幾週擾台時不僅較以往更加逼近台灣，還針對外國船艦進行模擬攻擊。根據2名台灣官員和路透社看到的內部報告，自4月下旬以來，越來越多共機和共艦進行令台灣感到擔憂的操練，包括逼近台灣24浬鄰接區。國防部發言人孫立方指出，「任何的挑釁舉動，對於區域和平穩定都沒有幫助」。（看完整報導）

國台辦出手「懲戒」台名嘴 被點名者皆曰光榮勳章

中國國台辦15日點名5位台灣政治評論員黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑。指控他們散布關於大陸的虛假、負面信息，將對這5人及家屬實施懲戒。對此，王義川批評國台辦的做法破壞兩岸關係，于北辰則表示反共愛台是正確的，對於被懲戒表示不在意。陸委會回應，言論自由是普世價值，批評中共透過恐嚇威脅顯示對自身體制與治理的不自信。總統府則表示，北京當局公然威脅台灣媒體人及其家屬，政府將全力保護當事人及家屬的安全。（看完整報導）

吳釗燮：已6國提案支持台灣參加WHA

外交部長吳釗燮15日赴立法院外交及國防委員會備質詢，並對「推動國際社會聲援我國參與世界衛生大會（WHA）執行現況」進行報告，吳釗燮指出，已有6國提案支持台灣參加WHA，預期除教廷之外的邦交國都會提案支持台灣，但他也說，台灣今年參加WHA的難度還是很高。（看完整報導）

妮妃雅封蔡總統台灣的媽媽「感謝妳讓我變成今天的樣子」

總統蔡英文15日接見魯保羅變裝皇后秀冠軍妮妃雅，讚揚其勇氣與真實自我，並將此行視為對抗社會歧視的象徵。蔡總統強調，妮妃雅的成功不僅展現個人才華，也融合台灣文化元素，展現台灣對性別平等與多元包容的價值。妮妃雅致詞時說，可以長到今天的樣子，要有一塊很好的土地，感謝總統與媽媽，讓她有這個家可以長大，感謝蔡總統8年的貢獻，成為台灣的媽媽。（看完整報導）

錢櫃林森店大火6死案練台生一審無罪 電梯工程包商判3年

錢櫃台北林森店於109年因增設電梯工程邊營業邊施工，導致防火區劃改變及逃生門未關，造成大火6死72傷。一審判迪廣公司董事長練台生及2襄理無罪，店長、副店長及電梯工程負責人緩刑，包商判3年徒刑。迪廣公司與56名受害者和解，支付9010萬餘元。台北地方法院認為練台生已依法設置消防安全設備，基於公司分層負責理由，判其無罪。檢方考慮是否上訴。（看完整報導）

黃循財正式就任新加坡總理 李顯龍執政20年交棒

新加坡總理李顯龍15日卸任，交棒副總理黃循財，黃循財成為新加坡第2位非李氏家族成員出身的領導人。頂著新加坡國父之子的光環，李顯龍難以擺脫若非血統純正就無法登上大位的外界觀感。他帶領新加坡挺過金融全球化和尖端技術掛帥年代而仍保持優勢。與此同時，新加坡也繼續實施李光耀箝制媒體和打壓異己的政策。（看完整報導）

Google發表更強模型迎戰OpenAI 提到AI共121次

Google 14日在I/O年度開發者大會發表性能更強人工智慧模型Gemini 1.5 Pro、輕量模型Gemini 1.5 Flash。Gemini 1.5 Pro可以讀懂1500頁的文件、為100封電子郵件摘要，或處理長達1小時的影片內容。Google也為搜尋系統量身打造全新Gemini模型，將Gemini的先進能力，像是多步驟推理、規劃和多模態等特性，與Google的搜尋系統進一步整合。（看完整報導）

洪一中達成執教1000勝里程碑 中職史上第1人

中華職棒台鋼雄鷹隊15日在桃園棒球場以5比0擊敗樂天桃猿隊，雄鷹隊總教練洪一中順利達成執教生涯第1000勝里程碑，締造史無前例的紀錄。從La New熊、Lamigo桃猿、富邦悍將再到台鋼雄鷹，洪一中曾歷經許多人或許熬不過的低潮，這些磨難卻成為他邁向顛峰的養分，並淬鍊出台灣第1個千勝教頭。（看完整報導）

開箱老照片》歌手「手牽手」抗SARS大合唱

2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）肆虐，歌手王力宏、陶喆、陳鎮川共同製作抗SARS之歌「手牽手」，集結80餘位歌手大合唱，以歌聲撫慰人心。張惠妹、周渝民、S.H.E、蔡依林、徐若瑄等80餘位歌手齊聚南港101同台合唱，人在國外的孫燕姿、周杰倫、李玟也越洋傳聲，成為「明天會更好」大合唱之後，歌壇另一次大動員。（看完整報導）

Podcast》法國媒體直擊揭露 中共大陣仗押送遣返異議人士

日前中國國家主席習近平對法國、塞爾維亞、匈牙利三國進行國是訪問。在訪法前夕，法國媒體播出中共在巴黎機場押送異議人士凌華湛的畫面，揭露法國領土上確實存在中國地下警察。本集駐巴黎特派員曾婷瑄採訪了吹哨者王先生，還原事件經過，並分享在習近平訪法前後，在法國的中國留學生，所面臨的待遇。社會輿論四起，法國政府將如何面對？（看完整報導）

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