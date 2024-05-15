錢櫃林森店大火6死案練台生一審無罪 電梯工程包商判3年

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（中央社記者林長順、謝幸恩台北15日電）錢櫃林森店109年4月間大火，造成6人死亡，檢方依過失致死等罪起訴迪廣公司及董事長練台生等被告。北院今天判練台生無罪及公訴不受理，廠商王聖傑判刑3年，可上訴。

錢櫃林森店所屬迪廣國際公司違反職業安全衛生法，被判罰金新台幣30萬元；林森店店長翁珮雯、副店長張惠純、電梯工程專案負責人黃思銘分別判處有期徒刑1年至2年不等，均緩刑4年；錢櫃林森店高級襄理陳思宏、謝勇奎，均獲判無罪或不受理。

北院認為，練台生為迪廣公司董事長，已依法設置、維護消防安全設備，且基於公司分層負責的理由，不對錢櫃林森店內的消防安全事務負責，從而不負消防法、職業安全衛生法、刑法過失致人於死、過失致傷刑責；而陳思宏、謝勇奎對店內的消防安全事務，依其職務無從負責，因此均判決無罪。

台北地檢署表示，待收到判決後，再研議是否提起上訴。

檢方起訴指出，錢櫃林森店於民國109年2月起，進行增設電梯工程，原本規劃於施工期間暫停營業，後來因考量業績收入而作罷，選擇邊營業邊施工，施工後陸續發生防火區劃因施工而遭改變、樓層安全梯間的逃生防火安全門未保持常時關閉等情事。

檢方查出，王聖傑於109年4月26日上午將雷射水平測量儀放在4樓儲藏室充電，因電池品質異常起火，伴隨濃煙冒出，因逃生防火安全門均保持開啟狀態，讓濃煙密布在安全梯間內，逃生路線遭到阻斷，加上消防安全設備的功能失效等原因，火勢及濃煙均一發不可收拾，造成包括林姓員工等6人不幸死亡，多人受傷。

檢方認為，練台生等7人涉犯刑法失火燒燬現有人所在之建築物、過失致人於死、過失傷害罪嫌，並違反消防法、職業安全衛生法等罪，提起公訴；負責經營錢櫃林森店的迪廣公司也被依違反職業安全衛生法起訴。（編輯：蕭博文）1130515