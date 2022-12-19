錢櫃大火釀6死 練台生延長限制出境8個月

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錢櫃林森店大火造成6人死亡，台北地院認定練台生仍有限制出境必要，日前裁定自117日起限制出境8個月。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉世怡台北19日電）錢櫃林森店大火造成6人死亡，北檢依過失致死等罪起訴練台生等人，台北地院認定練台生仍有限制出境必要，日前裁定自12月17日起限制出境8個月。可抗告。

錢櫃林森店民國109年4月26日發生火災，造成6人死亡，多人受傷。台北地檢署109年10月間依刑法失火燒燬現有人所在之建築物、過失致人於死、過失傷害等罪起訴練台生等7人；負責經營錢櫃林森店的迪廣公司也被依違反職業安全衛生法起訴。案件由台北地方法院審理。

台北地院指出，依本案嚴重性造成多人傷亡，被告雖有與部分被害人達成和解，但仍有相當理由堪認練台生有逃亡之虞，考量其限制出境期間在12月16日屆滿，日前裁定從12月17日起延長限制出境8個月。可抗告。（編輯：方沛清）1111219