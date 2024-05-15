台股電金齊揚 終場漲161點收21147點新高
2024/5/15 14:03（5/15 14:21 更新）
（中央社記者江明晏台北15日電）美股上揚及520行情發威，台積電今天大漲創高，電子、金融股齊揚，台股盤中攻上21308.32點的歷史高點，終場指數上漲161.36點，收在21147.21點，同創台股收盤新高紀錄，21200點和21300點關卡得而復失。
受美國聯準會主席鮑爾偏鴿派的談話激勵，市場排除升息可能性，美股4大指數全面走揚，台股在資金行情簇擁下勁揚，股匯雙漲推升520行情發威，盤中大漲322點，來到21308.32點的歷史高點。
台股終場指數收在21147.21點，上漲161.36點，漲幅0.77%，成交值新台幣4892.53億元。
電子股收盤漲0.85%，金融股大漲1.6%；櫃買指數漲勢收斂，終場收在248.35點，漲幅0.16%。
觀察盤面焦點，台積電今天盤中強漲19元，創844元歷史高價，終場上漲14元，收在839元，漲幅1.7%；鴻海跌幅收斂終場下跌0.87%收黑，聯發科平盤。
AI概念股漲跌互見，廣達、華碩、技嘉收黑，英業達重挫，緯創、緯穎收紅；入選MSCI全球標準指數的散熱股奇鋐、重電股華城收黑。
高價股同樣漲跌互見，世芯-KY獲全球電商龍頭Amazon認購加持，收盤上漲逾5%；股王信驊收黑。
貨櫃三雄中，長榮跌逾5%，陽明、萬海收紅；金融股撐盤，國泰金漲逾4%、中信金收漲逾2%。（編輯：張良知）1130515
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