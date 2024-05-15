台積電衝844元創新天價 市值攀至21.88兆
2024/5/15 09:17（5/15 09:34 更新）
（中央社記者張建中新竹15日電）台積電股價持續走高，早盤達844元，創新天價，市值攀高至新台幣21.88兆元。
美股主要指數14日全面上揚，道瓊工業指數上漲126.6點，那斯達克指數揚升122.94點，費城半導體指數上漲80.85點。
台積電美國存託憑證（ADR）突破150美元關卡，達151.95美元，上3.78%，台積電今天股價同步走高，盤中達844元，創新天價，上漲19元，市值增加新台幣4927億元，攀高至21.88兆元，並貢獻大盤約154點。
台積電4月在高效能運算需求暢旺推升下，營收達2360.21億元，創歷史次高。法人看好，隨著人工智慧（AI）應用擴大，台積電為AI晶片主要代工廠，未來營運成長可期。（編輯：楊凱翔）1130515
延伸閱讀美國股市走揚 那斯達克指數收盤創歷史新高台積電第1季配息提升至4元 9/12除息台積電太強台股落入窄基指數 台指期估7/29遭美禁交易520專題／台灣經濟轉骨 半導體成護國神山風電綠能締里程碑上市公司總市值衝破66兆元 平均每位股民今年賺74萬
- 2024/05/15 09:57
- 2024/05/15 09:34
- 台積電衝844元創新天價 市值攀至21.88兆2024/05/15 09:17
- 2024/05/15 09:13
- 2024/05/15 08:42
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台股早盤勁揚逾200點 攻上21200點再創高