台股早盤勁揚逾200點 攻上21200點再創高
2024/5/15 09:13（5/15 10:10 更新）
（中央社記者江明晏台北15日電）美股4大指數全面走揚，台股今天早盤指數大漲逾200點，直接衝破21000點大關，攻上21200點，再寫歷史新高；台積電早盤至843元創新高價。
至9時8分，台股加權指數上漲216點，至21201點，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.78%。
台積電今天再創新高價，早盤上漲18元，至843元，鴻海下跌2.91%，長榮重挫逾4%，世芯-KY一度漲停。（編輯：楊蘭軒）1130515
延伸閱讀美國股市走揚 那斯達克指數收盤創歷史新高台股14日收20985點續創新高 法人：對520行情樂觀期待上市公司總市值衝破66兆元 平均每位股民今年賺74萬MSCI成分股新增奇鋐、華城 小型指數增名軒等28檔長榮首季每股賺8.14元 陽明4月自結每股賺0.84元台積電衝844元創新天價 市值攀至21.88兆MSCI指數半年度調整 台股權重兩升一降
- 2024/05/15 09:57
- 2024/05/15 09:34
- 2024/05/15 09:17
- 台股早盤勁揚逾200點 攻上21200點再創高2024/05/15 09:13
- 2024/05/15 08:42
- 2024/05/15 08:20
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美股4大指數走揚 台股蓄勢衝21000點大關