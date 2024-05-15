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台股早盤勁揚逾200點 攻上21200點再創高

2024/5/15 09:13（5/15 10:10 更新）
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台股15日早盤大漲逾200點，攻上21200點，再寫歷史新高。（中央社檔案照片）
台股15日早盤大漲逾200點，攻上21200點，再寫歷史新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北15日電）美股4大指數全面走揚，台股今天早盤指數大漲逾200點，直接衝破21000點大關，攻上21200點，再寫歷史新高；台積電早盤至843元創新高價。

至9時8分，台股加權指數上漲216點，至21201點，代表中小型股票的櫃買指數上漲0.78%。

台積電今天再創新高價，早盤上漲18元，至843元，鴻海下跌2.91%，長榮重挫逾4%，世芯-KY一度漲停。（編輯：楊蘭軒）1130515

#鴻海
#台股
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美股4大指數走揚 台股蓄勢衝21000點大關
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