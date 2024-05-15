MSCI成分股新增奇鋐、華城 小型指數增名軒等28檔

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（中央社記者江明晏台北15日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台灣成分股在全球標準指數增加奇鋐、華城2檔；小型指數新增名軒、昱展等28檔，刪除晶焱、泰鼎-KY等10檔成分股。調整結果預計31日收盤生效。

統計本次MSCI調整，全球標準指數增加2檔、刪除3檔，新增奇鋐、華城，均自全球小型指數成分股轉進；刪除南電、譜瑞-KY、力積電，均轉入全球小型指數成分股。

全球小型指數新增28檔台灣成分股，包括名軒、昱展、志聖、皇普、達麗、神盾、第一銅、富世達、崇友、泓德能源、海悅、華榮、雲豹能源、國統、順天醫藥、牧德、閎康、南電、譜瑞-KY、力積電、豐藝、金麗科、辛耘、全家、櫻花、燿華、元大期、永信建。

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全球小型指數刪除10檔台灣成分股，包括晶焱、泰鼎-KY、奇鋐、華夏、永光、華城、宣德、精華、同致、味全。其中，奇鋐、華城轉進全球標準指數。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調整台股權重，可能影響全球基金在台股的資金配置。（編輯：張良知）1130515