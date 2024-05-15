MSCI指數半年度調整 台股權重兩升一降

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（中央社記者江明晏台北15日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，台股權重「兩升一降」，在「MSCI全球市場指數」、「MSCI亞洲除日本指數」權重調升，在「MSCI全球新興市場指數」權重調降，最新權重將在5月31日收盤生效。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎；MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整。

本次MSCI調整權重中，台股在「MSCI全球市場指數」權重由1.73%上調至1.74%，在「MSCI全球新興市場指數」權重由17.09%下調至17.07%，在「MSCI亞洲除日本指數」權重由19.92%上調至19.95%。

至於MSCI台灣指數成分股方面，本次成分股新增奇鋐、華城，刪除力積電、譜瑞-KY、南電，指數成分股減少為88檔，並有16檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為奇鋐，其權重為0.53%。權重調降最多為台積電，其權重為47.77%。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家為印度，權重調降最多的國家為中國，其餘國家權重變化不大。（編輯：楊凱翔）1130515