台積電今年來大漲246元創新高 帶動台股漲逾2000點

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（中央社記者張建中台北15日電）台積電今天再創新高價，收在839元，今年來累計大漲246元，帶動台股逾2000點漲勢；台股今年來自17930.81點，攀高至今天的21147.21點，大漲3216.4點，台積電貢獻逾6成。

新光投信董事長劉坤錫表示，台積電美國存託憑證（ADR）14日勁揚3.78%，收在151.95美元，創收盤新高，是激勵台積電今天創新天價的主要動力。

台積電今天開盤跳空達838元，盤中最高衝上844元，終場漲幅收斂，收在839元，上漲14元，市值增加3630億元，攀高至21.76兆元。

據統計，台積電今年來股價自593元，攀高至今天的839元，累計大漲246元，漲幅達41.48%，市值增加6.38兆元，貢獻台股指數逾2000點，為推升台股創高的最大動力。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉表示，台積電4月營收攀高至2360.21億元，創歷史次高；第1季每股現金股利提高至4元，是激勵台積電股價創高的動能。

黃國偉指出，台積電甫於4月18日召開法人說明會，說明第2季營運目標，季營收將介於196億至204億美元，以中間計，將季增6%。市場對於4月業績表現偏多反映。

黃國偉指出，人工智慧（AI）依然是當前市場關注的焦點題材，隨著應用持續擴大，台積電是AI晶片主要代工廠，將是這波AI浪潮下最大受惠者。（編輯：張均懋）1130515