ETF高速成長、日均值成長3.4倍 台股8年譜8大亮點

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北16日電）台股集中市場指數今天終場上漲157.05點，收在21304.26點，連續第4個交易日改寫歷史新高；證交所回顧過去8年，台股不論加權指數或上市公司市值漲幅均居亞洲之冠，落實普惠金融及商品創新發展也是有目共睹，盤點台灣資本市場譜下8大亮點。

證交所指出，截至5月16日，台股加權指數漲至21304.26點，締造史上新里程碑，較2015年底上漲155.5%，領先全球主要證券市場。上市公司市值顯著成長至67.8兆元，較2015年底大增近1.8倍，與2019年底相較增加86.2%，相對國際市場表現凸出。

其次，台股2016年起陸續推出訊息面暫停交易、當沖降稅減半、逐筆交易、冷門股造市者等新制，帶動日均值從2015年922億元，大幅成長3.4倍，至今年前4月達4031億元，為歷年新高。外資持股市值比重也由2015年底的38.55%，成長至2024年4月底42.65%，成交金額占比從2015年28.4%成長至32.4%。

第3，為落實普惠金融，自2017年推出股票及ETF定期定額投資，2020年增加盤中零股交易，最新開戶數達1277萬人，占總人口數54%，相較2015年約40%大幅成長。其中20至30歲年輕族群開戶數占該年齡層比重從2015年約25%，成長至約5成。

第4，致力商品創新發展，帶動ETF高速成長。至2024年第1季，台灣ETF資產規模在亞洲僅次於日本、大陸，較2015年成長21.3倍，且優於全球成長3.3倍；台灣ETF發行檔數成長5.6倍，較全球成長1.4倍高出許多。至2024年5月10日，上市ETF檔數共159檔，資產規模約2.5兆元，受益人數超過960萬人。

第5，為孵育新創獨角獸，證交所2021年推出台灣創新板，結合一般板，完善新創企業多層次籌資管道。台股IPO家數也穩健成長，2023年申請上市家數為近10年新高，籌資金額更寫下歷史最高。

第6，打造新經濟產業聚落與新護國群山，證交所2023年除新增上市公司產業類別外，推出強化生技產業發展策略，並由指數公司發布新經濟指數，持續推動數位雲端、綠能環保及生技醫療3大產業成長。截至2024年4月底，上市新經濟市值突破1兆元，生技產業市值突破6000億元。

第7，接軌國際永續揭露準則，在亞洲公司治理協會（ACGA）公布的CG WATCH成績逐年提升，2023年台灣在12個亞洲國家排第3，歷年最佳。

最後則是引領企業創造永續價值，證交所與國發基金共同成立的台灣碳權交易所，2023年12月推出國際碳權交易平台，為支持產業實現碳中和目標邁出重要一步，預計今年下半年推動國內減量額度交易平台。（編輯：張均懋）1130516