長榮首季每股賺8.14元 陽明4月自結每股賺0.84元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北14日電）陽明今天應證交所要求公布4月自結財報，每股稅後淨利（EPS）新台幣0.84元；長榮也公布第1季財報，由於地緣政治、氣候因素持續影響運力供給，加上歐美經濟復甦帶動貨載量增加，激勵長榮首季EPS繳出8.14元成績。

海運市場轉熱，航運股近期成為市場熱門焦點，但貨櫃三雄今天終場漲跌互見，長榮終場收在215元，上漲9.5元，漲幅4.62%；陽明收在71.3元，上漲4.7元，漲幅7.05%；萬海尾盤拉回翻黑，終場下跌1.7元，收在68.4元，跌幅2.43%。

觀察盤後三大法人動向，陽明今天獲外資及投信青睞，其中外資買超7萬72張居今天買超榜第一，另獲投信買超6021張；長榮則獲外資買超2萬606張，另投信也買超長榮3020張。

陽明今年首季稅後淨利93.79億元，年增175.7%，EPS達2.69元；今天應證交所要求公告4月自結財報，營收149.4億元，年增35.33%，稅後淨利29.77億元，年增91.63%，EPS為0.84元。

長榮海運今天召開董事會，並通過今年第1季財務報告，由於地緣政治、巴拿馬運河水位等因素影響運力供給，加上貨載量受惠歐美經濟逐步復甦而增加，激勵運價成長，長榮首季合併營收886.39億元，年增32.64%，稅後歸屬母公司淨利173.82億元，年增244.7%，營業毛利率21.38%，EPS為8.14元。（編輯：黃國倫、林興盟）1130514