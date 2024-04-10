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貨量回溫 陽明和萬海3月營收年月雙增

2024/4/10 19:15
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（中央社記者賴言曦台北10日電）貨櫃股3月營收陸續出爐，受惠貨量回溫，陽明海運、萬海航運3月營收分別為新台幣155.48億元、95.01億元，皆呈年、月雙增；累計陽明首季營收438.01億元，萬海276.18億元，皆較去年同期成長。

陽明在貨量回溫帶動下，3月營收155.48億元，月增9.05%，年增20.27%；累計第1季營收438.01億元，年增18.53%。

萬海則受惠農曆春節過後，各地需求逐步增加，推升3月營收至95.01億元，月增7.18%，年增8.57%；累計第1季營收276.18億元，年增8.06%。

觀察海運價格趨勢，陽明指出，據上海出口集裝箱運價指數（SCFI）資料，截至4月3日，當週數據較3月下跌7%，歐洲線運價週跌6%，地中海線週跌4%，美西線週跌18%，美東線週跌22%。

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景氣與市況部分，陽明表示，主要經濟體3月製造業採購經理人指數（PMI）已漸改善，美國客戶端存貨去化順利，中國受惠於利多政策推行及節後復工，製造業生產指數及新訂單指數皆升至擴張區間，顯示景氣有所回升。

陽明指出，依據研調機構Drewry最新報告，航運市場仍處於供需失衡狀態，為因應紅海危機，航商採取繞道消化部分運力，減緩拆船速度，今年前2個月僅拆解1.3萬TEU（20呎櫃）運力，但面對航運市場的挑戰與風險，仍須審慎應對。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130410

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