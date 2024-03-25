陽明規劃今年6船裝脫硫塔降碳排 市況保守因應

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（中央社記者賴言曦台北25日電）陽明海運今天在線上法人說明會上指出，今年因市場有不少新船挹注，供需仍不平衡，後市保守因應；另今年有6艘船會裝設脫硫塔，目前陽明高、低硫油的採用比例為各半。

國際海事組織（IMO）規定，航商2030年要減碳50%，2050年要減碳達70%，因此多家航運業者都陸續加裝脫硫塔、使用低硫油、減速等降碳排的措施。

陽明去年合併營業收入新台幣1406.24億元，稅後淨利47.74億元，稅後每股淨利（EPS）1.37元。陽明今天召開線上法人說明會，法人詢及今年股利政策，陽明回應，目前尚未有訊息可以分享。

船隊部分，陽明表示，截至2024年3月，陽明船隊總運能為94艘、70.7萬TEU（20呎櫃），今年沒有新船交付，但今年規劃為6艘船舶裝設脫硫塔，目前陽明高、低流油採用比例為各半。

歐美長約方面，陽明指出，目前航商跟客戶的談判都在進行中，公司不能透露個別合約結果，但現在國際運費水位對船東有利，但還是考慮後續長期走勢，多數都還在商議中。

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）去年底開始在紅海區域攻擊往來商船，迫使航商繞道好望角，陽明預估，紅海危機拉低船舶週轉率，對運力的影響，預估今年第1季約有2到3成。

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另外，巴拿馬運河乾旱情況近期些微改善，陽明表示，目前運河容許大型船舶通過的數量，已從6艘成長到7艘，陽明已調整2航次重返通行巴拿馬運河。

展望今年第2季，陽明認為，農曆春節後亞洲出口需求逐漸回升，但整體貨量需求成長仍不明朗，市場艙位供給仍受紅海危機因素干擾，2024年因市場新船挹注整體供需仍不平衡，後市應保守因應，第3季除了觀察紅海危機動向，也要看終端需求復甦的情況，能否為運價帶來支撐。（編輯：楊凱翔、林克倫）1130325