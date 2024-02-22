輝達激勵台股再創高 盤中18800點高檔震盪

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（中央社記者江明晏、賴言曦台北22日電）輝達財報優於預期，激勵台股早盤漲逾200點，再度刷新盤中新高至18881.77點，但隨後漲點收斂至百點左右，於18800點附近震盪，台積電、AI概念股開高震盪，聯發科衝上千元，台股「14千金」出列。

輝達（NVIDIA）會計年度第4季每股盈餘4.93美元，年增765%，預測本季營收年增逾2倍，大幅優於市場預期，帶旺台股氣勢。

台股今天跳空開高約150點，早盤指數一舉攻上18881.77點，續創台股盤中歷史新高點，上漲約205點。台股盤中漲勢稍見收斂高檔震盪，18800點得而復失。

10時55分左右，台股加權指數上漲123.25點，至18799.56點，成交金額新台幣2328.41億元；代表中小型股票的櫃買指數盤中上漲0.59%。電子股漲0.87%，金融股下跌0.04%，半導體股、航運股、電機股強勢。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電今天早盤衝高至695元，盤中漲勢收斂，上漲6元，至687元，漲幅0.88%；受到輝達財報激勵，AI概念股早盤走勢強，但盤中漲勢也壓低，ODM廠技嘉、廣達、緯創漲幅在1%以上；PCB伺服器族群台光電漲逾3%，金像電、健鼎翻黑。

紅海危機持續支撐運價，帶動航運股轉強，長榮、陽明、萬海上漲，長榮漲勢約4.5%，為貨櫃三雄中最強。

散裝航運類股今天股價表現亮眼，其中台航盤中高點漲幅3.5%最強，慧洋-KY、裕民、中航、新興、四維航、正德盤中也都有買氣。

台股「14千金」高價股出列，股王世芯-KY漲逾5%，股后力旺漲逾2%，祥碩、M31、嘉澤、聯發科均漲約2%，聯發科為第14千金股，在千元關卡附近震盪。（編輯：楊蘭軒）1130222