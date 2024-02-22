輝達激勵台積電AI勁揚 台股收18852點再創高點

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（中央社記者江明晏台北22日電）台股今天在輝達財報亮麗激勵下開高震盪，台積電及AI族群強勢反彈，指數早盤漲逾200點至18881.77點，終場上漲176.47點，收在18852.78點，刷新台股盤中與收盤新高價，指數上漲176.47點。

輝達（NVIDIA）會計年度第4季每股盈餘4.93美元，年增765%，預測本季營收年增逾2倍，大幅優於市場預期，帶旺台股氣勢。

台股今天跳空開高，早盤一舉攻上18881.77點，創盤中歷史新高點；隨後漲勢收斂，高檔震盪，終場加權指數上漲176.47點，收在18852.78點，成交值新台幣3978.66億元，收盤指數也創台股歷史新高。

台股上市電子股上漲1.29%，金融股上漲0.22%。櫃買指數同步上漲0.65%，續創逾23年波段新高。

觀察權值股走勢，晶圓代工廠台積電今天終場上漲11元，收692元，漲幅1.62%。受到輝達財報激勵，AI概念股早盤強勢，但盤中漲勢壓縮，ODM廠技嘉、英業達、宏碁等終場收黑；資金轉進散熱族群，奇鋐、雙鴻漲約5%；聯發科大漲3.47%，晉升台股第14檔千金股。

PCB、網通族群今天走強，華通、光聖、聯亞漲停；航運因紅海危機持續而重啟漲勢，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海走強，長榮漲4.84%；受惠台電強韌電網計畫，重電概念股上漲，士電收盤漲逾6%。（編輯：張良知）1130222