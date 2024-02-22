台積電勁揚11元 台股漲176點創收盤新高18852點

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（中央社記者江明晏台北22日電）輝達財報優於預期，但部分AI概念股利多鈍化，台股今天開高震盪，早盤上攻至18881.77點，終場上漲176.47點，收在18852.78點，盤中與收盤都刷新台股紀錄；台積電收盤上漲11元，收在692元，漲幅1.62%。

台股今天跳空開高，早盤一舉攻上18881.77點盤中歷史新高點，終場加權指數上漲176.47點，收在18852.78點，成交值新台幣3978.66億元。櫃買指數上漲0.65%；電子股上漲1.29%，金融股上漲0.22%。

晶圓代工廠台積電今天收盤漲11元，收692元，漲幅1.62%，輝達財報展望優於預期，但部分AI概念股利多鈍化，ODM廠緯創漲勢收斂至1%以內，廣達漲3.18%、技嘉翻黑。（編輯：楊蘭軒）1130222