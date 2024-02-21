政院22日提桃竹苗大矽谷計畫 拚4年產值6兆元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北21日電）總統當選人賴清德選前提出「桃竹苗大矽谷計畫」，獲中央支持。行政院會明天將討論通過此計畫，政院官員說，盼以此計畫促進區域發展、串聯台灣科技廊帶，未來4年帶來新台幣6兆元產值。

賴清德選前提出「桃竹苗大矽谷計畫」，期待擴大科學園區版圖，並針對園區用地、交通、生活環境與基礎建設等問題做好規劃，讓新竹科技產業持續發展。行政院會明天將討論、通過國家發展委員會報告「桃竹苗大矽谷計畫」。

政院官員指出，竹科管理局轄下有竹科、寶山、竹南、銅鑼、龍潭、竹科X、宜蘭等基地，多數位於桃竹苗生活圈，桃竹苗科技產業是台灣產業發展的關鍵動力，「桃竹苗大矽谷計畫」是總統蔡英文、副總統賴清德與行政院團隊多次研商，希望讓半導體產業根留台灣，在全球擴大領先。

官員說，新竹縣市有半導體研發中心及先進製程基地，更有IC設計聚落，未來可以結合AI，增加產品及系統的開發，讓半導體製造與設計互相加乘，增加產品的出海口；桃園的半導體封裝測試、DRAM產業、化合物半導體、半導體供應鏈、加上ICT產業已經相當完整，可以作為後援；而苗栗縣有竹南及銅鑼基地，未來的竹科效應當然可以外溢南移至苗栗。

他表示，政院已經在前瞻基礎建設計畫中，完成桃竹苗水資源聯通調度，確保用水無缺，同時針對電力供應，提高電網韌性，增加綠電，目標是完成「區域電網、區域供電」，加上一些重大交通建設，包含橫跨桃竹苗的「國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫」、興建「新竹輕軌」、苗栗海線鐵路雙軌化等，將讓桃竹苗更便捷。

官員說，行政團隊推動「桃竹苗大矽谷計畫」期盼促進桃竹苗區域發展、讓半導體產業根留台灣、計畫預算分散各部會，但未來4年此計畫產值估達6兆元，並能創造14萬人就業，其餘計畫細節，明天將在院會後對外說明。（編輯：翟思嘉）1130221