賴清德接見蓋拉格 重申四原則處理兩岸關係

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（中央社記者溫貴香台北22日電）副總統賴清德今天接見美國聯邦眾議員蓋拉格所率訪團表示，世界地緣政治正發生重大變化，台灣面臨中國帶來的挑戰，除了以和平、對等、民主、對話四原則處理兩岸關係，也會強化國防、國安力量，傳達台灣守護自己國家的決心。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天率領跨黨派重量級議員訪團抵台訪問。

副總統賴清德上午在副總統當選人蕭美琴陪同下接見跨黨派訪團，他致詞時說，歡迎蓋拉格率領的美中戰略競爭特別委員會各位委員來到台灣訪問，再度用行動表達對台灣堅定的支持。

賴副總統表示，台灣今年1月完成一場關係著台灣前途的選舉，台灣人民即便是在中國文攻武嚇之下，仍然堅定用神聖的選票選擇了國家應該走的方向，繼續在民主的道路上壯大台灣。

他非常感謝蓋拉格以及美中戰略競爭特別委員會的委員第一時間就表達對台灣的祝賀。不管是在個別的社群網站接受媒體的採訪，甚至發表專文肯定台灣民主，這對台灣未來的發展以及台灣的安全意義非常重大，他代表台灣人民表達最由衷的感謝。

副總統表示，目前世界的地緣政治正發生重大變化，特別是中國在外交、國防、政治、經濟各個面向，都在展現中國對於國際社會的強大壓力。台灣面臨這樣的挑戰，除了堅定地以和平、對等、民主、對話四個原則處理兩岸關係外，也會強化國防、國安力量，向國際社會傳達台灣守護自己國家的決心，也請訪賓們堅定支持台灣。

賴副總統提及，他要特別向蓋拉格傳達他個人的意見，希望蓋拉格繼續留在國會、繼續為世界的和平跟民主奮鬥。

副總統表示，相信蓋拉格作為一個年輕的政治家，必然有許多考量，有家庭的因素、個人生涯的規劃，但是他希望蓋拉格能夠了解，在美國國會的經歷所影響的不僅僅是美國，也影響到台灣、印太、甚至世界，「大家都需要你」。

賴副總統表示，在未來面對來自極權或是世界的各項挑戰，上任之後會與蕭美琴團結合作，堅定地與台灣人民一起努力，也希望跟美國為首的民主世界團結在一起，讓整個世界更繁榮、更穩定，也更和平。

蓋拉格致詞感謝賴清德的美言，並說「如果想要我留在美國國會，您可能要先說服我太太，因為在我們家是太太做主」。

他說，恭喜賴清德、蕭美琴勝選，請賴清德放心，賴清德在美國有非常多的朋友，不管是民主黨或共和黨，都會盡一切所能來深化台美之間的關係。（編輯：翟思嘉）1130222