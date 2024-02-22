美議員蓋拉格率團今訪台 將晉見蔡總統

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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格今天率團展開訪台行程，外交部表示，訪團將晉見總統蔡英文、副總統賴清德及副總統當選人蕭美琴，就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見，而蓋拉格也將與立法院長韓國瑜會面。

外交部今天上午發布新聞稿表示，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）率領跨黨派重量級議員訪團來台，今天起正式展開訪問行程。

外交部指出，訪團成員包括該委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，另譯：克利胥納莫提）、聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar，另譯：穆理納）、聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton，另譯：莫頓）及聯邦眾議員強生（Dusty Johnson，另譯：強森）等人。

外交部表示，此為該委員會首度組團，成員並包括兩黨重要議員，展現美國國會挺台的高度共識。外交部對5位議員來訪表達誠摯歡迎。

對於訪團在台期間行程，外交部指出，訪團將晉見總統蔡英文、副總統賴清德及副總統當選人蕭美琴，並接受外交部長吳釗燮款宴，就台美關係及區域情勢等重要議題交換意見。

外交部表示，該委員會自2023年成立以來，持續透過具體行動與多元方式，展現對強化台灣安全及提升嚇阻中國力量的強勁支持。並在台灣大選後第一時間由蓋拉格及克利什納穆希發表聯合聲明，恭賀台灣完成自由與公平的選舉。

外交部指出，美國國會本屆會期開議至今，兩院外交、軍事、撥款等關鍵委員會領導階層、以及眾議院「國會台灣連線」共同主席均相繼籌組跨黨派重量級訪團來台，此次訪團再次彰顯美國國會跨黨派對台灣的堅定支持，以及對印太區域和平、穩定及繁榮的高度重視與承諾。

外交部表示，今年適逢「台灣關係法」立法45週年，國會友人的來訪別具意義。相信此行能進一步深化台美「堅若磐石」的全方位夥伴關係，強化雙方在全球各領域的緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

美國在台協會（AIT）也發布新聞稿表示，訪團22日至24日率團抵台。此訪問行程為眾議員出訪印太地區的一環，並將與台灣資深領袖及公民社會成員會面，討論美台關係、區域安全、貿易與投資，以及其他與雙方利益相關的重要議題。（編輯：潘羿菁）1130222