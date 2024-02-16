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傳美議員代表團將來訪 成員：清楚發出挺台訊息

2024/2/16 14:10
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（中央社台北16日綜合外電報導）美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）據報將在下週率團訪問台灣，一位計劃隨行的眾議員表示，此行目的是要明確發出美方支持台灣的訊息。

英國「金融時報」13日報導，鷹派共和黨籍眾議員蓋拉格將於21日抵達台灣，他率領的代表團共有7名美國國會議員，預計將會晤總統當選人賴清德以及立法院長韓國瑜。

共和黨籍眾議員強生（Dusty Johnson）是蓋拉格領導的眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）成員之一。

強生在接受「美國之音」（VOA）訪問時表示，他聽說了蓋拉格訪台一事，他也計劃隨行。

關於訪台的時間與行程，強生說這些問題都要去問委員會，不過對於此行的目的以及要傳達的訊息，強生說的很明白。

他表示，台灣是美國極為重要夥伴，愛好自由和平的台灣人民需要美國的支持，「我認為我們必須確保我方響亮和清晰地發出這個訊息」。

美國之音也問另一位眾議員朴銀珠（Michelle Park Steel）是否知道蓋拉格訪台一事以及是否隨行。朴銀珠也是眾議院美中戰略競爭特別委員會成員。

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她說國會有許多代表團和旅行正在安排中，因此她還不清楚已經確定安排好的是哪一個，但她提到自己兩年前曾訪台，讓她大開眼界，「我們真的必須與我們的盟友，例如台灣，一起合作，我們必須幫助台灣」。

朴銀珠也提到了眾議院最近才表決通過的「美台快速雙重稅收減免法案」，她很高興能通過這個立法，因為這將有助於促進美台之間的貿易往來。（編輯：盧映孜/核稿：嚴思祺）1130216

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