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美國眾議員蓋拉格宣布不競選連任 以抗中出名、曾祕密訪台

2024/2/11 16:54（2/11 17:22 更新）
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美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格。（中央社檔案照片）
美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格。（中央社檔案照片）
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（中央社威斯康辛州麥迪遜10日綜合外電報導）美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）以對北京採取鷹派立場出名，曾在2023年初祕密訪台，今天宣布將不競選連任眾議員。

共和黨籍的蓋拉格從2017年起成為威斯康辛州的聯邦眾議員，目前是第四任，並擔任2023年1月成立的眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）首任主席。蓋拉格成為國會議員前，曾在美軍陸戰隊服役。

他曾在2023年初祕密訪台並晉見總統蔡英文，並於今年1月底證實計劃訪台，但時間尚未敲定。

蓋拉格（左）去年初密訪台灣，晉見總統蔡英文並合影。（中國問題特別委員會提供）
蓋拉格（左）去年初密訪台灣，晉見總統蔡英文並合影。（中國問題特別委員會提供）

美聯社報導，蓋拉格宣布不競選連任的消息之前，於2月6日針對美國總統拜登（Joe Biden）的國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）彈劾案表決中投下反對票，惹火同黨議員。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）事後刊出蓋拉格的投書，他在文中寫道，彈劾馬約卡斯並不會阻擋移民跨越邊界，而且會樹立一個可用於對付未來共和黨政府的先例。

蓋拉格在宣布不競選連任的聲明中並未提及彈劾案的表決，他說不想在華盛頓變老，並指出「起草美國憲法的人是希望公民在國會服務一段時間後，重返私人生活」。

蓋拉格還說：「選舉政治從來不應該成為一種職業，相信我，國會不是變老的地方，所以懷著沉重的心情，我已經決定不競選連任。」

他告訴「密爾瓦基哨兵日報」（Milwaukee Journal Sentinel），他反對彈劾馬約卡斯所引發的反彈，並不影響他做出不爭取連任的決定。（譯者：楊惟敬/核稿：楊昭彥）1130211

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