會晤美國土安全部長 中國要求改正被列毒品來源國

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）新華社報導，中國公安部長王小洪當地時間18日在維也納與美國國土安全部長馬約卡斯會晤，雙方談及禁毒合作，同時中方要求美方改正將中國列為「主要毒品來源國」的做法。

報導說，王小洪與馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）會面時針對落實兩國元首舊金山會晤共識、推進兩國禁毒和執法合作以及解決彼此關切問題進行了坦誠、深入、建設性溝通。

報導引述王小洪表示，希望雙方以兩國元首重要共識為根本遵循，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，尊重彼此核心利益和重大關切，為兩國禁毒執法合作和人文交流掃除障礙。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王小洪並要求美方「停止無端滋擾盤查中國留學生」，確保中國公民享有公平入境待遇和充分尊嚴；採取切實有效措施，確保中國駐美外交領事機構和人員安全；取消針對中國相關機構和人員的簽證限制；改正將中國列為「主要毒品來源國」的「錯誤」做法。

報導表示，雙方同意落實好兩國元首重要共識，在相互尊重、管控分歧、互利合作基礎上，在禁毒和執法領域保持對話合作，重視彼此關切，妥善解決問題，為中美關係穩定發展作出貢獻。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130219