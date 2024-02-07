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眾院表決驚險過關 美國土安全部長躲過彈劾

2024/2/7 12:52（2/7 13:07 更新）
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美國國土安全部長馬約卡斯。（路透社）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統拜登的國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）今天在聯邦眾議院表決中，以216票對214票驚險躲過因邊境危機而被彈劾的命運。

法新社報導，美國今年11月將舉行總統大選，移民問題勢將成為重大議題。民主黨國會議員將這次投票視為一場政治噱頭。

這次針對馬約卡斯的彈劾案是由眾院共和黨強硬派議員主導，指控馬約卡斯「蓄意且系統性地拒絕遵守」保護美國邊境的法律，並指他「違背公眾信任」。

眾院民主黨黨鞭克拉克（Katherine Clark）表示：「在沒有任何重罪或不當行為的證據下彈劾一名內閣成員？這才是違背公眾信任。」

這次表決正值眾議院、參議院之間為了遏止非法移民激增而展開對決。去年12月，美國邊境當局單日逮捕人數達到約1萬人，創下新高。

這次投票預料票數將非常接近，結果也正是如此。有3名共和黨議員站在民主黨那一邊，最終以216比214票，讓馬約卡斯躲過一劫。

國會彈劾在政治上相當於起訴。馬約卡斯接下來可能會面臨參議院審判，但由於民主黨掌控參院多數，他很可能會被宣判無罪並保住職位。

聯邦眾議院史上僅彈劾過一位內閣官員，即1876年的戰爭部長貝爾克納普（William Belknap）。這次眾院議員對馬約卡斯提出2項指控，一是未能執行法律，二是向國會撒謊，併於一次投票表決。（譯者：紀錦玲/核稿：侯姿瑩）1130207

#馬約卡斯
#眾院
#民主黨
#總統大選
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