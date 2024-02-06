拜登批共和黨議員耍政治技倆 揚言否決援以法案

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國拜登政府今天說，拜登可能會否決聯邦眾議院共和黨議員支持的單獨援助以色列法案；這是因為政府正推動採取更廣泛的措施來援助烏克蘭及以色列，並為邊境安全提供新資金。

路透社報導，白宮管理及預算局（Office of Management and Budget）透過聲明表示，「政府強烈鼓勵國會參眾兩院拒絕這一政治技倆，迅速將緊急國家安全追加撥款法案（Emergency National Security Supplemental Appropriations Act）送交總統辦公桌」。

數月來，民主黨政府官員一直與參議院兩黨議員針對昨天公布的一項法案進行合作。該法案內容包括徹底改革美國移民政策、為邊境安全提供新資金，並向烏克蘭、以色列及印太地區夥伴提供數十億美元的緊急援助。

這項1180億美元的支出措施也將提供人道援助給遭受全球衝突影響的平民。

共和黨籍的眾議院議長強生（Mike Johnson）3日宣布，眾院將拒絕參議院這項跨黨派支持的法案，本週只會針對援助以色列的措施進行表決。

白宮管理及預算局聲明指出：「政府強烈反對這項伎倆，它無助於確保邊境安全，無助於協助烏克蘭人民抵禦蒲亭（Vladimir Putin）的侵略，未能支持美國猶太教堂、清真寺及易受影響的宗教場所安全，並拒絕向大多數為婦孺的巴勒斯坦平民提供人道援助。」

共和黨人對該法案的立場存有嚴重分歧，共和黨總統初選位居領先的川普（Donald Trump）和他最親密的盟友都大聲表示反對，稱參議院的計畫不夠強硬。（譯者：鄭詩韻/核稿：侯姿瑩）1130206