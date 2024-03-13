美聯邦眾議員巴克將辭職 削弱共和黨眾院優勢

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（中央社丹佛12日綜合外電報導）美國科羅拉多州共和黨籍聯邦眾議員巴克（Ken Buck）今天表示，他將於下週請辭。共和黨在眾議院的席數本就領先不多，少了他這一席將進一步削弱共和黨的優勢。

美聯社報導，眾議院司法委員會今天針對特別檢察官赫爾（Robert Hur）調查總統拜登保留機密文件一案舉行聽證會，巴克在會中突然宣布這個消息。巴克是堅定的保守派人士，他愈來愈常批評黨內處理前總統川普相關議題的方式，且已拒絕競選連任。

巴克曾任聯邦檢察官。自2020年總統大選以來，他因在多項重要議題上與共和黨分道揚鑣而在華府政壇出名：他投票認證民主黨籍的拜登贏得總統大選、投票反對共和黨彈劾拜登、反對由川普盟友喬登（Jim Jordan）擔任眾院議長。

巴克將於本月22日離開眾議院，這將讓共和黨在眾院的多數優勢減到只剩5席；科羅拉多州也將舉辦特別選舉，另覓人選做完他剩餘的任期。

波柏特（Lauren Boebert）是可能接替巴克席位的數名共和黨人之一。但內部人士議論紛紛，認為波柏特不太可能獲得提名，因為她過去與這個選區沒有關聯，而且她謀求這一席的手段已激起許多共和黨人的不滿。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1130313