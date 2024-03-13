美特檢為不起訴拜登辯護 共和黨國會議員批雙標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國調查拜登處理機密文件的特別檢察官赫爾今天在國會作證，為他對拜登記性發表的爭議性言論與不提出刑事指控的決定辯護，但共和黨人趁機掀起年齡問題並批檢方搞雙標。

法新社報導，赫爾（Robert Hur）在聯邦眾議員司法委員會上發表的證詞，馬上在民主黨人與共和黨人間引發黨派之爭，他們緊抓著拜登與川普截然不同的行為相互攻訐。

赫爾在今年2月發布的近350頁報告中說，沒有必要對拜登提出刑事指控，並形容拜登是「一位富有同情心、有善意、記憶力差的老人」，掀起政治風波。

81歲的拜登預計將在11月總統大選對上77歲的川普，共和黨人緊抓著赫爾對拜登記性發表的評論不放，希望在選前再度掀起關於他年事已高的年齡問題。

赫爾在眾院司法委員會上說：「我的任務是判定總統是否『蓄意』保留或披露國防訊息，意思是故意且意圖做出法律禁止的事。因此，我必須評估總統的記憶力與整體心理狀態。」

赫爾說：「我在報告中對總統記性所做的評估是必要、準確且公平的。我沒有粉飾我的說法、也沒有不公平地貶低總統。」

51歲共和黨籍的赫爾曾在川普任內擔任聯邦檢察官。民主黨籍國會議員抨擊赫爾，指控他對拜登的記憶力發表「不必要」的評論，把自己捲入總統選戰之中。

喬治亞州民主黨籍聯邦眾議員強森（Hank Johnson）說：「儘管拜登總統沒有遭到起訴，但你用你的報告來詆毀並抹黑拜登總統。」

加州聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）說：「不要跟我說你太過天真，沒有想到你說出的話不會掀起政治風暴？你不是昨天才出生。你清楚地知道你在做什麼。這是一種選擇。」

獲拜登政府司法部長賈蘭德（Merrick Garland）任命為特別檢察官的赫爾堅稱，「我的調查工作沒有涉及黨派政治。這其中沒有涉及政治」。

同時，聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）等共和黨籍國會議員拿赫爾決定不起訴拜登與川普遭起訴的下場相提並論，稱「拜登與川普應該受到同等對待。但他們沒有。我認為這是很多美國人擔憂的雙重標準。」

川普卸任後在把機密文件儲藏在他的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）住家，並阻撓聯邦調查局（FBI）取回文件，因此在佛羅里達州遭另一名特別檢察官史密斯（Jack Smith）起訴。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

馬里蘭州民主黨籍眾議員拉斯金（Jamie Raskin）反駁，認為拜登與川普不當處理機密文件的情況不同，根本無法混為一談，說「（拜登）沒有把好幾箱文件藏在他的床鋪或浴缸裡面」。

聽證會結束後，白宮發言人山姆斯（Ian Sams）向媒體發表談話時說：「該是時候往前邁進了。川普指派的檢察官花了15個月調查總統，得出的明顯結論是起訴不成立。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1130313