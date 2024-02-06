歐盟調查外國資訊操弄 中國散布假訊息詆毀蔡總統、貶損美台關係

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（中央社記者田習如布魯塞爾6日專電）歐盟發布年度外國資訊操弄報告，有12起攻擊台灣、日本、印尼和澳洲的案例。據歐盟對外事務部提供中央社的資料，其中包括不明來源在網路散布詆毀總統蔡英文的電子書、中國官媒在網路上散布貶損蔡總統的訊息。

歐洲聯盟（EU）對外事務部（European External Action Service，EEAS）1月23日發表第2年度「外國資訊操弄干擾」（foreign information manipulation interference，FIMI）報告，分析750個在2022年12月1日至2023年11月30日間搜集的案例。

報告指出，外國操弄資訊的攻擊對象近半數是針對國家或政府機構，烏克蘭、美國和歐盟成員國波蘭、德國、法國是受攻擊次數最多者，亞太地區的日本、台灣、印尼和澳洲也有案例。

中央社記者向歐盟對外事務部詢問未在前述報告公開的進一步資料，發言人史丹諾（Peter Stano）表示，該部根據歐盟優先關切焦點搜尋不實資訊案例，主要聚焦在俄羅斯對歐盟的攻擊和資訊操弄，結果也發現到前述亞太國家共12個案例。

對外事務部以書面說明關於台灣的部分案例內容，其一是透過社群媒體X、網站和新聞稿推播一份300多頁的電子書，以荒誕不實的內容，造謠詆毀台灣總統蔡英文。

其二是2023年4月6日，中國官方媒體「環球時報」（Global Times）刊載一則漫畫，描繪美國將蔡英文視為棋子並將她帶向懸崖，這則漫畫後來在社群媒體上被轉傳。

其三是中國官媒一篇貶損美台關係的文章，在中國對外操弄資訊常用的臉書（Facebook）帳號圈內轉傳，內容包括不實指稱有30個台灣政治團體示威抗議蔡英文訪美。

其四是去年8月12日，中國官媒「中國日報」和「中國環球電視網」（CGTN）在一個小時內先後刊出兩篇歷史時間軸線不同、但主旨都在從台灣歷史論述中國對台主張的文章，反映背後資訊操縱痕跡。

歐盟對外事務部表示，攻擊日本的案例多數與福島核處理水排放事件有關，包括指責西方媒體掩蓋事件。例如去年8月23日中國環球電視網及其社群媒體頻道還有其他中國官媒平台同時分享一則英文發音配上中文字幕的音樂影片，攻擊日本核處理水排放。

至於攻擊印尼的案例則聚焦在聲稱美國干涉，例如去年9月6日美國極左新聞網站MintNews上出現一篇文章，不實指稱美國非政府組織與中央情報局（CIA）聯手準備在印尼發動顏色革命。

此外，歐盟今年度「外國資訊操弄干擾」報告指出，人工智慧（AI）的使用在750個案例中占比極少，但另據台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）在1月中發布的「2024台灣大選資訊戰分析」，則顯示生成式AI科技以及大型語言模型（LLM）已被大量運用。

中央社記者詢問對外事務部，是否評估已在台灣出現利用AI操弄資訊的狀況也會很快在歐盟發生。史丹諾表示，對外事務部團隊深知台灣大選期間AI內容被廣泛運用，他們能預期這類AI助攻的外國資訊操弄2024年也會在歐盟出現。今年歐洲有多場選舉，包括歐洲議會（European Parliament）6月全面改選。（編輯：周永捷）1130206