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金融時報：美議員2/21訪台展現支持 將晤賴清德韓國瑜

2024/2/14 11:11（2/14 11:28 更新）
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共和黨籍眾議員蓋拉格。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）英國「金融時報」今天報導，美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）下週率團訪問台灣時，預計將會晤總統當選人賴清德以及立法院長韓國瑜。

報導說，根據3名知情人士說法，鷹派共和黨籍眾議員蓋拉格將於21日抵達台灣。這3名知情人士包括兩名台灣官員，他們預計他率領的代表團共有7名美國國會議員。

報導還說，蓋拉格率團訪台展現對賴清德的支持。賴清德將於5月20日就職。

華府已警告中國不要在就職典禮前從事對台侵略活動。中國則重申長期以來的批評論調，宣稱美國不應干涉台灣事務。

蓋拉格辦公室未回應置評請求，但在「金融時報」日前報導蓋拉格打算訪台後，他最近在播客節目中證實計劃今年春天訪問。

蓋拉格從2017年起成為威斯康辛州的聯邦眾議員，並擔任2023年1月成立的眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）首任主席。他上週宣布將不競選連任眾議員。

「金融時報」提到，蓋拉格向來直言不諱地表示支持台灣，尤其是在中國軍方持續在台灣周圍進行軍事活動的情況下。北京當局很可能會反對蓋拉格訪台。

中國駐華府大使館未立即回覆置評請求。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1130214

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