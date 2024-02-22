美眾院中國委員會主席率團訪台 展現對台支持

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（中央社記者江今葉華盛頓21日專電）美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格今天率團訪台3天。他透過新聞稿表示，此行是向台灣友人、總統當選人賴清德與新屆立院表達支持，透過雙邊更深入聯繫，以強化台海和平穩定。

與蓋拉格（Mike Gallagher）同行的還有委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、民主黨籍眾議員摩爾頓（Seth Moulton）；與共和黨眾議員強生（Dusty Johnson）、穆勒納爾（John Moolenaar）。這是中國問題特別委員會首度組團訪台。

蓋拉格透過新聞稿表示，台灣一次次向世界展現如何抵禦中共霸凌，不僅存活且蓬勃發展。

蓋拉格表示，很高興訪台，向台灣友人、賴清德與新一屆立法院表達支持。美國與台灣站在一起，透過促進領袖與經濟間更深入的聯繫，可以加強台灣海峽的和平與穩定。

克利什納穆希則表示，隨著世界各地民主國家面臨日益增長的威脅，台灣作為抵禦這些危險的民主堡壘，無論外部勢力如何干預，展現對自由、公正選舉的承諾。

克利什納穆希很高興有機會討論深化美台關係，也鼓勵世界上每個與美國一樣致力於民主、人權與和平的國家加深與台灣的關係。美國與台灣人民站在一起，因為認識到民主不僅是政府形式，更是宣示價值觀。

訪團自22日起訪問台灣3天，台灣是訪團印太行的一部份。訪團訪台期間將與台灣高階領袖與民間社會成員會晤，討論美台關係、區域安全、貿易與投資以及其他共同關心的重大議題。（編輯：韋樞）1130222