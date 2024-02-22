美議員蓋拉格：蔡總統展現領導力 美台關係堅若磐石[影]

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（中央社記者溫貴香台北22日電）美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格今天晉見總統蔡英文表示，訪團成員包括民主、共和黨，展現美國對台灣的跨黨派支持，蔡總統一直以來的領導力，也使美台關係堅若磐石。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）率領跨黨派重量級議員訪團抵台訪問，上午至總統府晉見總統蔡英文。

訪團成員包括該委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，另譯：克利胥納莫提）、聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar，另譯：穆理納）、聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton，另譯：莫頓）及聯邦眾議員強生（Dusty Johnson，另譯：強森）等人。

蓋拉格首先感謝蔡總統非常溫暖的歡迎，他說，路途中生病、感冒，非常擔心會毀了這次努力籌備的訪問，但仍努力拿出最好表現。

蓋拉格說，這是一個跨黨派的訪問團，有民主黨及共和黨的成員，要展現美國對台灣跨黨派的支持，也感謝蔡總統一直以來的領導力，美台關係已愈來愈強健且堅若磐石。

蓋拉格表示，執政政府可以連任（兩任屆滿後再由同黨執政）非常難得，上次美國發生這件事，應該是前總統雷根及後來的布希，這在台灣這是前所未見的，也印證人民對蔡總統的領導力、遠見都是有目共睹。

蔡總統去年4月出訪過境美國，蓋拉格等人都一起參加在雷根圖書館的會談。蓋拉格說，去年在雷根圖書館的活動中，想起雷根總統的一席話，「自由終將勝利，但前提是需要有人站出來捍衛我們所珍惜的自由」，非常感謝蔡總統展現了領導力，不只在台灣，還有在整個自由世界，現在全球的自由正遭受攻擊、遭受威權體制的攻擊，必須要隨時保持警戒，才能將所珍惜的自由傳給下一代的年輕人。

他並說，蔡總統即將卸任，但若蔡總統有興趣，威斯康辛州非常歡迎蔡總統到美國的政治界一試身手。

克利什納穆希致詞表示，這是美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會第一次組團來訪問團，也證實台美間的夥伴關係如此強健，也是台美關係永續發展的關鍵。

他說，台美關係有兩個重要面向讓人感到非常自豪，第一台灣的民主真的非常強健且生機蓬勃，在全世界都是模範，尤其今年世界上有一半人口都會到投票所投票，台灣讓大家看到成功的選舉應該如何舉行，為此他要向台灣致敬，恭喜台灣這次和平的選舉，也讓全球有學習的標的。

克利什納穆希說，第二是台灣的經濟，台灣是世界上最大的經濟體之一。台灣是美國前十大的貿易夥伴，台灣是伊利諾州玉米的第二大出口地，大豆也是第三大出口地，也希望台灣可以繼續與美國伊利諾州有如此強健的貿易關係。今年是龍年，龍年象徵著能量及勇氣，蔡總統也可說是龍年的象徵，蔡總統及台灣都是世界的希望。（編輯：翟思嘉）1130222