蓋拉格：美國會與台灣站在一起 盼共同捍衛自由民主

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（中央社記者溫貴香台北22日電）美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格今天晉見副總統賴清德表示，這次訪團想要傳達的是，中共若做出侵略台灣的決定，一定會失敗。在賴清德就任總統之後，美國也會一直和台灣站在一起，希望合作捍衛自由跟民主。

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）率領跨黨派重量級議員訪團今天抵台訪問，訪團成員包括該委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，另譯：克利胥納莫提）、聯邦眾議員穆勒納爾（John Moolenaar，另譯：穆理納）、聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton，另譯：莫頓）及聯邦眾議員強生（Dusty Johnson，另譯：強森）等人。

蓋拉格上午晉見賴副總統時表示，賴清德就任總統之後要面臨的挑戰是在國會沒有取得多數的分裂政府，雖然有時候這讓人苦惱、很難做事，但這也逼迫台美必須合作、在有原則的前提下找到共識及前進的方向。

他提到，上次與賴清德會面對話當中，談到中國對台灣帶來的挑戰，賴清德用籃球比喻，如果是一對一鬥牛，中國可能會贏；但如果是團體賽，台灣絕對不會輸，他非常同意賴清德這個比喻，今天來到台灣就是希望找到更多方向跟想法，拓展這個籃球隊，透過合作，一起捍衛自由跟民主。

他表示，這次訪團想要傳達的是，如果中共總書記習近平跟中共做出侵略台灣的決定，一定會失敗。在賴清德就任總統之後，美國會一直和台灣站在一起，賴清德在美國有非常多友誼，有很多人支持台灣，尤其在美國國會。

克利什納穆希致詞表示，美國眾議院在跨黨派的基礎之上，強力支持美台關係永續發展，這也是為何有國內法台灣關係法，就是希望透過立法，確保美台關係持續深化。

他表示，美國國會非常信任賴清德及其領導力，賴清德在當選總統之後的國際記者會致詞講得非常好。

克利什納穆希認為，賴清德的個人故事具有啟發性，賴清德當選總統之前是醫生，相信賴清德能診斷出台灣面對未來挑戰所需的政策，他樂觀看待台灣的未來。（編輯：翟思嘉）1130222