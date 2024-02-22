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美軍售交付延宕 美眾議員：可思考哪些項目在台生產

2024/2/22 15:06（2/22 15:48 更新）
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美國眾議院美中戰略競爭特別委員會首席議員克利什納穆希22日表示，或許美方應該思考，有哪些軍事裝備項目可以在台灣共同生產，如此一來可降低智慧產權技術移轉的成本，也可滿足相關工業量能。中央社記者吳昇鴻攝 113年2月22日
美國眾議院美中戰略競爭特別委員會首席議員克利什納穆希22日表示，或許美方應該思考，有哪些軍事裝備項目可以在台灣共同生產，如此一來可降低智慧產權技術移轉的成本，也可滿足相關工業量能。中央社記者吳昇鴻攝 113年2月22日
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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）美國對台軍售交付延宕，美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格今天說，最好作法是提供關鍵彈藥或裝備長期預算撥款、提升生產力；該委員會首席議員克利什納穆希說，美方應思考有哪些項目可在台灣共同生產，台灣可能是潛在的重要合作夥伴。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）等5名訪團成員今天展開訪台行程，在接受外交部長吳釗燮午宴款待前，在台北賓館參與媒體見面會，並接受台灣與外國媒體訪問。

媒體問及美國對台軍售交付延宕議題，蓋拉格認為，相關交付礙於國務院及國防部等部門的流程管轄劃分，但這是可以解決的問題，最好的作法是提供關鍵彈藥或裝備長期預算撥款，維持及提升相關單位的生產力，建議可鼓勵政府加速魚叉飛彈的交付程序，以提供台灣所需的嚇阻能力。

該委員會首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，另譯：克利胥納莫提）說，事實上美國總統拜登已為加速軍售等議題做出努力，但注意到國防產業面臨壓力，因此先前委員會通過台灣報告並提出10點建議，包括加快交付軍售、與美國盟友與合作夥伴制定聯合計畫、擴大美台聯合軍事訓練、成立美台聯合計畫小組等。

克利什納穆希以子彈生產為例，應給予相關企業數年的訂單，而不是只有一年的訂單，這樣就會做更長遠的投資，來滿足長時間的軍事需求，相關單位為了達到合格合規的裝備標準，加上業務範圍等問題，整備時程耗時，這是現在面臨的基本挑戰。

他說，或許美方應該思考，有哪些裝備項目可以在台灣共同生產，如此一來可降低智慧產權技術移轉的成本，也可滿足相關工業量能，例如各國短缺的155公釐砲彈彈藥等，可能是在地需要用以建立嚇阻力量的裝備，台灣很可能是潛在的重要合作夥伴，也可不必擔心世界其他地區對供應鏈造成的壓力。（編輯：蘇志宗）1130222

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美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（左3）等人22日展開訪台行程，接受外交部長吳釗燮（左2）午宴款待前，在台北賓館參與媒體見面會，並接受台灣與外國媒體訪問。中央社記者吳昇鴻攝 113年2月22日
美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（左3）等人22日展開訪台行程，接受外交部長吳釗燮（左2）午宴款待前，在台北賓館參與媒體見面會，並接受台灣與外國媒體訪問。中央社記者吳昇鴻攝 113年2月22日
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