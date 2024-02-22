美國會議員相繼訪台 學者：公開展現保護台灣承諾

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（中央社台北22日綜合外電報導）美國聯邦眾議員蓋拉格等多名國會議員本週訪問台灣，BBC報導，美國議員訪台頻率增加，顯示華府和北京之間關係產生多大變化；學者指出，這是公開展現對保護台灣的承諾。

美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）今天率團訪台3天，同行的還有委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）、民主黨籍眾議員摩爾頓（Seth Moulton）與共和黨眾議員強生（Dusty Johnson）、穆勒納爾（John Moolenaar）。這是中國問題特別委員會首度組團訪台。

英國廣播公司（BBC）報導，2016年以來，美國國會議員代表團訪台次數銳增。舉例而言，根據華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute）統計，2018年有6名議員訪台，去年則是32位。

報導中表示，這麼多美國會議員訪台，確實令人不禁想問，他們訪台目的為何？究竟是真誠展現有助於威懾中國的支持，還是意在激怒中國、鞏固華府希望台灣永久分離觀點的公關噱頭？

報導指出，美議員訪台並非不會導致任何後果。華府如何處理與北京和台北的關係，將在很大程度上決定當前台海緊張僵局是否維持原狀，還是嚴重惡化。

美國議員訪台趨勢獲得總統蔡英文積極鼓勵，而美國看來也未阻撓。

曾任加拿大安全情報局（CSIS）分析師、現為美國非營利組織國際共和研究所（IRI）駐台北資深顧問的寇謐將（J Michael Cole）指出，「這很重要」。「美國一直說我們對台灣的承諾堅若磐石，但這必須公開表現。而那正是讓北京感到不安，也是讓媒體報導的原因。」

再者，不同於拜登去年11月簽署法案，提供台灣8000萬美元外國軍事融資，強化台灣防衛能力的方式。這些議員的訪問也是美國向台灣人民保證他們言出必行的低成本方式。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅表示：「我們有研究顯示，高層訪問提高民眾對台美關係的信心。」

陳方隅說，對那些懷疑中共犯台，美國是否確實會馳援的人來說，這類訪問有助提高他們對美國的好感。

美國議員訪台頻率增加，大張旗鼓，顯示華府和北京之間關係產生多大變化。

陳方隅說：「2016年之前，這些訪台行程通常保持低調，想要避免觸怒中國。但是現在愈來愈多人發現，不管他們怎麼做，中國都會惱火。」

1970年代，台灣還是軍事獨裁國家，在美國的盟友是共和黨。當時美蘇冷戰形勢仍嚴峻，台灣被視為反共堡壘。如今，台灣或許仍扮演些許反共角色，但更重要的是台灣和民主友邦站在同一陣線，不再只是共和黨的盟友。

在美國前總統川普對中國發動貿易戰，追溯COVID-19（2019冠狀病毒疾病）源頭，以及美國境內發現中國間諜氣球之後，美國對台灣的支持已擴及兩黨。

此外，美國也擁有與台灣相關的重大國家安全和經濟利益關係，特別是半導體貿易。

這意味著和烏克蘭的處境不同，美國國會沒有要求華府切斷對台軍援的聲浪。

寇謐將表示，美國國會的訪問或許是象徵性的，但對台北和美國國會議員都是很好的公關，除了裴洛西（Nancy Pelosi）那次之外，美台都避免真的讓北京不安。

那麼，這些訪問究竟意義何在？寇謐將說：「真正實質的層面，例如情報、國防日益加強的高層交流，這些都不會見諸媒體報導。」

「訪問是有建設性的，美國堅決要求台灣政府不可公開這些內容。」（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1130222