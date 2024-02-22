中國企圖動搖台灣太平洋友邦 蓋拉格：不會袖手旁觀

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（中央社記者吳昇鴻台北22日電）美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格率團訪台，對於中國不斷在太平洋擴張勢力、企圖動搖台灣友邦邦誼，蓋拉格表示，美台應與夥伴建立經濟協調機制，抵制經濟脅迫行為，並不斷向敵人發出信號，「我們不會在他們追求侵略的路上袖手旁觀」。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）等5名訪團成員今天展開訪台行程，接受外交部長吳釗燮午宴款待前，在台北賓館參與媒體見面會，並接受台灣與外國媒體訪問。

蓋拉格以對北京採取鷹派立場出名，媒體詢問，對於中國在太平洋地區不斷企圖擴張勢力，甚至動搖台灣與友邦的邦誼，美方如何因應。蓋拉格回應，美方不僅要持續軍事投資，交付已購買但未交付的外國軍售也是重點，包括延宕台灣的200億美元軍售，「這可能是我們可以做的重要事情，以遏制中國並降低他們的侵略行為」。

蓋拉格指出，美國或台灣需要與太平洋夥伴建立一套經濟協調機制，抵制中共的經濟脅迫，以避免在中共祭出經濟戰後，美台與夥伴只能被動回應。

同時，蓋拉格強調，美方除了與盟友建立反經濟脅迫的策略架構、親自走訪印太地區表達相挺立場，也設法更新「自由加盟協約」（Compact of Free Association, COFA）。

談及區域合作，蓋拉格舉例，例如菲律賓等印太地區的夥伴都是美方致力合作的對象，雙方應強化、發展專業知識並密切交流，「我們必須不斷向朋友傳遞訊息，我們與你們同在，並不斷向敵人發出信號，我們不會在他們追求侵略的路上袖手旁觀」。

媒體關切美國將迎來總統大選，是否影響美方對台政策。蓋拉格重申，「我可以很自信的說，不管大選結果為何，我們對台灣的支持不變」。蓋拉格提到，美國必須強化與經濟技術夥伴的合作，支持與台灣洽簽自由貿易協定，只要美國國會站穩腳步，美台合作將超越總統任期的更迭。（編輯：張若瑤）1130222