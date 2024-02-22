府：感謝拜登任內13度對台軍售 台美關係堅若磐石

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（中央社記者溫貴香台北22日電）美國政府公告將就「Link-16系統提升先期規劃」對台軍售案進行「知會國會」程序，總統府今天表示，這是拜登政府任內第13度宣布對台軍售，展現美國政府對台灣國防需求的重視，以及台美合作夥伴關係的堅若磐石。

美國政府於美東時間2月21日就總額7500萬美元的「Link-16系統提升先期規劃」對台軍售案，進行「知會國會」程序。對此，總統府發言人林聿禪表示，總統府感謝美國政府依照「台灣關係法」及「六項保證」，持續落實對台灣的安全承諾。

林聿禪表示，這次是拜登政府任內第13度宣布對台軍售，展現美國政府對台灣國防需求的重視，以及台美合作夥伴關係的堅若磐石。而這次軍售案將針對數據鏈路進行整合升級，將能提升現有共同作戰圖像效能，強化台灣防衛能力。

她說，台灣位處民主防線的最前緣，將會持續展現自我防衛決心、強化國防自主，守護民主自由的價值，同時也將持續深化台美緊密的安全夥伴關係，並與理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護印太區域的和平穩定與繁榮發展。（編輯：翟思嘉）1130222