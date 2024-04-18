美議員致函撥款委員會 籲增產魚叉飛彈助台抵侵略

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓17日專電）美國對台軍售交付遞延多次引發國會議員關切，4名聯邦眾議員昨天呼籲撥款委員會加碼投入1.65億美元，增產魚叉飛彈，以加速交付台灣。他們強調，飛彈需在2027年、中國可能侵台的「戴維森窗口」前到位。

美國國防安全合作署（DSCA）2020年宣布軍售台灣100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統（Harpoon Coastal Defense Systems），包括400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚RTM-84L-4魚叉II型演習飛彈、100套魚叉海防系統發射器運輸載具及25輛雷達卡車等，預計2028年交付。

眾議院軍事委員會共和黨成員艾福特（Mark Alford）等人致函撥款委員會國防小組主席凱福特（Ken Calvert，又譯克維特）及首席成員麥卡倫（Betty McCollum）表示，「很明顯，魚叉是我們迫切需要的威懾力量，以防止中國入侵或封鎖台灣」。

這封信件以艾福特為首，美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（The Select Committee on the Chinese Communist Party ）的共和黨籍成員路克邁爾（Blaine Luetkemeyer）、軍事委員會成員魏特曼（Rob Wittman）及戴維斯（Donald Davis）聯名支持。

4人寫道，於2025財政年度再投資1.65億美元（約新台幣53.5億元）強化生產反艦飛彈，將有助加快向台灣交付400枚魚叉飛彈的計畫，並使相關產業能在接到額外訂單時提高產能。

除了魚叉飛彈外，議員們還特別提到波音（Boeing）製造的增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER），「魚叉及SLAM ER計畫已進入更新武器的最後階段，準備於2025年第3季向台灣交付400枚飛彈及100個移動式發射裝置」。

上述4人請委員會支持投入這筆資金，增加巡弋飛彈的國內供應源，及重建美國巡弋飛彈的能力，為全球危機事件做準備。

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議員們強調，交付魚叉武器系統的時程應該靠近「戴維森窗口」（Davidson window）。前美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）曾示警，中國可能在2027年對台灣採取行動。

美國對台軍售交貨延宕達190億美元，項目包括魚叉飛彈，高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）及F-16等。去年以魏特曼為首的20多名議員向空軍示警，美國對台軍售案中的2項F-16戰機計畫，現仍面臨交付進度進一步落後的「高風險」，要求國防部「集中精力」，履行對台承諾。（編輯：陳正健）1130418